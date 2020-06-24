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好康來了！民眾到離島免稅商店購物　免稅額調高到10萬元

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逛街,購物,血拚,拜金,敗金（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲關務署修正法規，放寬民眾到離島購物的免稅額，從6萬元提高到10萬元（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者吳靜君／台北報導

注意！好康來了！民眾到離島觀光、到免稅店購物，免稅金額調高囉，關務署修正相關法規，除了菸、酒之外，民眾到免稅店購物隨身攜帶到其他離島、台灣本島，免稅額從6萬元調高到10萬元，預計12月15日正式上線。

為了促進民眾到離島觀光，推動離島當地商機，財政部修正離島免稅購物商店管理辦法第19條規定，放寬離島免稅購物商店銷售菸酒外的貨物，由旅客隨身攜帶到離島地區、台灣本島，原本的免稅金額為6萬元調高到10萬元。

請繼續往下閱讀...

並且配合業者調整作業系統，所以預計12月15日正式上線。但是關務署表示，此法規在2018年就已經預告，並且討論調整免稅額，但是因為法規涉及14個目的事業主管機關，所以溝通至日前才正式公告，再調整系統等緩衝期，才會決定今年底上線。

關務署表示，修正此法規是離島早就已經提出修正想法，與這次新冠肺炎（COVID-19）衝擊國內觀光其實沒有關係，但是如果放寬之後可以鼓勵民眾到離島去觀光、刺激當地的經濟，關務署也樂觀其成。

而根據了解，所謂免稅包含營業稅、關稅、貨物稅等。關務署表示，開放之後民眾可以多買一些免稅商品、對於業者的銷售額也會有所幫助，業者的銷售額增加也有助於地方政府的權利金收益，創造三贏局面。

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