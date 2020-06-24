散戶錢進股市　5月證券劃撥帳戶餘額連7個月創新高

▲央行統計5月證券劃撥餘額、活期性存款均創高。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

央行今（24）日公布109年5月金融情況，證券劃撥帳戶存款餘額連續7個月創新高，央行指出，主要是超低利率環境促使民眾將錢拿來投資，不再把錢放定存，另外銀行也推高利數位帳戶，吸引資金進駐。

央行公布5月日平均貨幣總計數M1B、M2月增率分別為0.76%及0.28%，均較上月為低。M2年增率上升為7.81%，主要受活期儲蓄存款成長增加影所致；M2年增率則是下降4.18%，主要受外資淨流出影響。

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央行經濟研究處副處長吳懿娟指出，5月活期性存款期底餘額17.6兆元，創下歷史新高，年增率9.5%，也是2011年3月以來最大增幅；如今全球利率都處在超低水位，以前民眾、企業會把錢放在定存，現在寧願放在活存，另外銀行也推高利數位帳戶，吸引資金進駐。

此外，5 月證券劃撥餘額來到 2.32 兆元，月增 521 億元，續創新高，央行指出，本國自然人 5 月在集中市場交易占比達 63.4%，而外資占比從上月的 25.2% 回升至 26.3%，也有部分挹注。

另一方面，央行統計 5 月外資淨匯出 33.93 億美元，比起 4 月淨匯出 4.28 億美元多，使 M2 成長年增率下滑。

累計本年1至5月M1B及M2平均年增率分別為7.39%及4.35%。

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