證交所股東會通過配發股利2.7元 　創10年來最高股利分派

▲證交所股東會。（圖／記者陳心怡攝）



記者陳心怡／台北報導

證交所今（24）日舉辦股東會，總經理簡立忠指出，公司會持續進行改革，例如實施逐筆交易制度、規劃盤中零股交易、開放證券商轉投資私募股權基金等，期使交易制度更健全、證券市場更活絡。另外，也在會中通過配發股利2.7元。

簡立忠表示，受惠於市場資金寬鬆，全球主要股市多呈上漲趨勢，臺股大盤指數年底為11,997.14點，較107年底上漲23.33%。上市證券全年平均日成交金額達新臺幣1,200億元，雖較107年減少7.79%，仍是近12年次高。

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展望未來，簡立忠指出，在發行市場方面，公司將持續推動國內外優良企業上市，開拓新南向地區及潛力目標市場；此外，輔導上市公司深化公司治理及設置公司治理主管、推動董事會績效評鑑、研議修正機構投資人盡職治理守則等。

在交易市場方面，簡立忠提到，於今年3月23日起順利實施盤中全面逐筆交易，盤中零股交易則預計於今年10月26日實施；另因應市場需求，持續調整交割結算基金制度、研議低流動性股票造市制度、籌劃放寬有價證券借貸期限及以外幣作為擔保品等措施，期使證券市場更加蓬勃發展。

在商品方面，簡立忠表示，證交所將持續開發多元新商品，發展新類型ETF、新權證商品，並協助主管機關推動調整REITs之法制與稅制作業；另外，亦將持續辦理投資論壇，強化新商品之推廣教育，擴大市場參與。

另外，證交所在股東會通過108年度盈餘將配發2.7元股利，其中現金股利2.4元、股票股利0.3元，為近10年來第一高股利分派。

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