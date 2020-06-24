宏碁跨足飲料市場！能量飲料7月進攻電商　下一步鎖定膠原蛋白飲

▲宏碁董事長陳俊聖。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（2353）董事長陳俊聖今（24）日宣布，內部已成立「飲料部門」，包括能量飲料和膠原蛋白保養飲料，預計從7月起鋪貨到電商平台，逐步轉型為「生活風格品牌」，並透露去年宏碁非PC營收佔比達15%，毛利率17%。

陳俊聖在全球線上發表會的時候拿出「能量飲料」，並在今日表示，宏碁會想切入能量飲料主要是與電競相關產品有所連結，再加上現在年輕人每天玩遊戲、看手機，導致眼睛越來越不好，所以宏碁會在能量飲料添加葉黃素。

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陳俊聖指出，宏碁內部已成立「飲料部門」，作為旗下電競品牌Predator的延伸，並談到Micro trend（微趨勢）是宏碁開發新品的概念，所以除了能量飲料之外，內部還討論要針對女性遊戲玩家推出膠原蛋白飲。

陳俊聖說明，宏碁決定要推出飲料相關產品，至今籌備約半年的時間，目前已取得相關認證，能量飲料和膠原蛋白保養飲料都預計從7月起鋪貨到電商平台，而能量飲料更有賣到歐洲計畫，並正在規劃未來將要推出的下一個飲料產品。

陳俊聖強調，過去宏碁是個人電腦（PC）品牌，未來想要逐步轉型成為生活風格（lifestyle）品牌，雖然過程並不容易，但是宏碁會盡量發掘與PC相關的Micro trend產品，像是抗菌防微生物也是今年創新產品的主軸，這部分未來有好消息會再向大家說明。

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