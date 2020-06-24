　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

24歲社會新鮮人月入10萬！拚5年入主北市宅

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼24歲社會新鮮人月入10萬！拚5年入主北市宅。（圖／業者提供）

▲張琮閔和時下年輕人不一樣，他努力賺錢不是為了物質慾，而是為了一家團圓。

圖、文／永慶房屋提供

「你必須很努力，才能看起來不費力。」24歲的張琮閔，畢業於逢甲大學都市計畫與空間資訊學系，他的人生目標和時下年輕人很不一樣，認真工作不是為了換最新的iPhone、或是買新上市的PS5，而是拚5年內在台北市買房，許多人好奇為何年紀輕輕就有買房目標？張琮閔說：「因為我想要一家人團圓。」

因為家人工作緣故，張琮閔在國小2年級時舉家搬到廣東，直到高中畢業後才自行回台就讀大學，和家人分隔兩地。每當看到家人兩地辛苦奔波，只為了一家溫飽，他在心中默默許下心願，一定要認真工作報答家人的付出，並且努力能夠早日一家團聚。

請繼續往下閱讀...

張琮閔小時候跟在製鞋廠工作的父親到處趴趴走，每天和不同單位的長輩們交際互動，養成外向、活潑的性格。大學時利用暑假到食品銷售公司實習，從行政庶務、商品介紹到陪同業務拜訪客戶，開啟他對業務工作的興趣。大學畢業時，他認真思考一個問題：「業務工作百百種，到底哪一種最適合我？」

▲▼24歲社會新鮮人月入10萬！拚5年入主北市宅。（圖／業者提供）

▲張琮閔回台灣就讀大學，和父母分隔兩地，他心中嚮往未來能夠一家團聚。

社會新鮮人免擔心！永慶房屋保障前9個月每月5萬元

身上背著50萬的學貸，對剛畢業的社會新鮮人來說壓力不小。張琮閔在找工作時相當苦惱，大學畢業生平均起薪多只有2萬6到2萬8，再扣掉生活費，真的不知道要何年何月才能還清學貸，更別提實現他的買房夢。一次和大學好友聚餐，好友分享他在永慶房屋的工作及公司福利，讓張琮閔聽得心癢癢：「永慶房屋保障業務新人前9個月每月5萬元，比起其他行業待遇高出太多了！」他仔細盤算，若再加上每年永慶房屋留才的「幸福成家基金」，年薪破百萬根本不是問題。

原本還在猶豫到底要賣保險、賣車還是賣房子，比較後他知道加入永慶房屋能讓他離夢想更近一步。當父母聽到張琮閔的選擇時，也支持兒子趁著年輕衝刺事業，相信在永慶房屋的品牌加持下，張琮閔絕對能走出自己的康莊大道。

▲▼24歲社會新鮮人月入10萬！拚5年入主北市宅。（圖／業者提供）

▲媽媽(圖中)是張琮閔(圖右)心中最溫柔的力量，支持他全心投入房仲工作。

師徒制一對一指導！彈性工作8小時兼顧工作與生活

「如果經紀人被客戶問倒，場面一定很尷尬！」張琮閔笑說，好在永慶房屋提供360個小時教育訓練，幫他建立完整的房地產專業知識，還有「師徒制」透過資深學長姐一對一指導，從實戰中累積服務客戶的經驗與技巧，讓他在短短半年內就有成交，入職11個月來，平均月薪6萬元以上，最高月薪曾衝上10萬元。

張琮閔認為自己的優勢就是心態調適得快，面對客戶提出的難題，他不是選擇逃避也不會感到挫折，而是把問題內化成知識與專業，因此服務過的客戶都會幫他介紹新客戶。除了認真工作，他也享受生活！張琮閔說：因為永慶房屋有「彈性工作8小時」制度，讓他靈活安排休假，平常有空就到健身房鍛鍊身體，或和朋友到戶外踏青，生活過得相當充實與快樂。

▲▼24歲社會新鮮人月入10萬！拚5年入主北市宅。（圖／業者提供）

▲張琮閔(圖左)感謝師父何宜哲(圖右)的實戰指導，幫助他快速累積服務技巧。

房仲第一品牌就是客源的關鍵！

張琮閔指出，許多社會新鮮人不敢從事房仲，是擔心客源不夠多，得站在街上發傳單找客人，但在永慶房屋絕對不一樣！因為永慶是「房仲第一品牌」，吸引大量從網路來詢問的客戶，再加上永慶領先政府推出《實價登錄3.0服務》，許多客戶會主動到門市索取「誠實房價報告書」，所以每個月都有2到3個物件因此成交，根本不用擔心客源的問題。他自信的說：「在永慶房屋你不用像其他房仲一樣大海撈針，你可以聰明工作、健康生活。」

每當大學同學聚會時，張琮閔總是相當感慨，那些過去在免稅店、餐飲業、到國外工作的同學們，現在受到疫情衝擊全部慘兮兮，許多人只能上半個月的班、薪水剩下23K；還有許多國外工廠到現在都還沒復工，很多台幹已失業長達半年之久。反觀他在永慶房屋，不僅業績不受疫情影響，公司還擴大徵才提供一個安心且能永續發展的環境，張琮閔以自己的經驗鼓勵社會新鮮人，現今社會局勢瞬息萬變，唯有選對公司，才能走得長久、築夢踏實。

▲▼24歲社會新鮮人月入10萬！拚5年入主北市宅。（圖／業者提供）

▲張琮閔因為「彈性工作8小時」，養成每週規律上健身房習慣。

延伸閱讀：
一起來賺百萬年薪！
不畏疫情影響！月光族薪水從30K到百萬年薪
從社工轉職永慶房屋「服務甜心」　葉孟欣8個月成交9間千萬房

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
日本20多歲女性無症狀確診「有台灣旅遊史」時間軸曝光　指揮中
快訊／日本人疑在台染疫　連73天本土零確診留疑雲
GNC破產將關閉上千門市！台灣GNC回應了
愛河分屍男生前疑遭殘虐！「頸椎胸骨全骨折」　牙齒斷到剩1顆
快訊／新莊夫妻雙屍命案！丈夫疑徒手勒斃妻子後輕生　親人開門嚇
快訊／疫情有變數？指揮中心17:30加開臨時記者會
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

不畏疫情影響！月光族薪水從30K到百萬年薪

從社工轉職永慶房屋「服務甜心」　葉孟欣8個月成交9間千萬房

中美晶股東會通過現金股利5元　同時修訂「每半年派發股息一次」

宏碁開賣飲料！將成立「飲料部門」　陳俊聖：未來轉型為「生活風格品牌」

響應反種族歧視　Google員工連署「停售產品」給美警　

理財周刊／蓬楊談崩　美中較勁

亞太智慧樓宇協會理監事改組 林瑞圖盼推動智慧城市

先探／晶電、隆達不得不結盟的理由

先探／資產大通膨年代

24歲社會新鮮人月入10萬！拚5年入主北市宅

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

王大陸「可愛舞蹈」助陣四葉草隊　黃子韜虧是「打醬油」：你有跳嗎XD

《DD52》她跳舞全部導師都讚爆！　潘瑋柏起雞皮疙瘩、陳立農「舞蹈擔當來了」

超狂老爸把「女兒最愛」刺小腿　 馬麻無限白眼！網：正宮輸情人

四川阿壩水資局發洪水橙色預警　三峽大壩若潰堤「摧毀力勝核彈」

馬麻回來惹～柴「開飛機＋笑眼」　療癒表情融化網：眼裡滿滿愛 ❤

中美晶股東會通過現金股利5元　同時修訂「每半年派發股息一次」

宏碁開賣飲料！將成立「飲料部門」　陳俊聖：未來轉型為「生活風格品牌」

響應反種族歧視　Google員工連署「停售產品」給美警　

理財周刊／蓬楊談崩　美中較勁

亞太智慧樓宇協會理監事改組 林瑞圖盼推動智慧城市

先探／晶電、隆達不得不結盟的理由

先探／資產大通膨年代

24歲社會新鮮人月入10萬！拚5年入主北市宅

蘋果6月份業績優於預期 瑞銀將目標價調高至400美元

快訊／用電量創歷史六月用電新高　台電：台中電廠今晚點火供電

「雙帥」再次對決？陳其邁找吳怡農…李眉蓁也想邀蔣萬安　他本人回應了！

快訊／愛河分屍男血衣特徵曝！遭虐殺再肢解...短褲有「85JY」字樣

【奧斯塔羅】2020下半年哪方面的運勢最好？

讓市民安全戲水消暑　台南市消防局強化防溺工作整備及訓練

陣容最狂「反送中漫畫圖像展」66位畫家聯手！打造數位連儂牆、抗爭實境體驗

澳洲一個月來首現新冠死亡病例 未來恐爆發第二波疫情

李眉蓁出戰「註定迎接敗選」　王世堅：國民黨沒培養人才、長期臨時抱佛腳

LIVE／日本20歲女學生疑在台染疫　指揮中心最新說明

去IKEA「是找家具還是吃」！他全為後者…曝2項必吃　網讚：這一味根本神

台鐵「藍皮解憂列車」大修復！4輛明年4月完成　還要推復刻版公文袋

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

財經熱門新聞

超級富豪狀告老臣討家產　民視、味王公司派剉咧等

快訊／中華電拿下「數位身分證」標案

投保要注意！　這6個職業工會欠繳勞保費、勞保局暫拒給付

大樂透端午加碼14人獨得　百萬大紅包剩48組

0056成分股換血報明牌　唯二金融股可下手？

外幣進場時機點大公開！　外匯專家教你搶賺美元、日圓、人民幣

台積電「菜鳥工程師」年薪31個月！薪酬中位數163萬元

廣達旗下「雲達」獲選Open RAN聯盟　可望進入美國5G國家隊

超狂大戶刷卡2億稅款　竟賺一個愛馬仕包

即／威力彩9.2億開獎　連槓37期今年最高

振興三倍券超商預購　首波只開放7天

每月存1萬平均報酬率超10%　0050、0056成退休族最愛

股東控訴股票成廢紙　華映楊梅廠爆衝突

防疫超前部署！日月光：3月起暫停約200名主管獎金

更多熱門

相關新聞

疫情黑天鵝攪局　一張圖表揭露2020下半年經濟變數

疫情黑天鵝攪局　一張圖表揭露2020下半年經濟變數

今年全球經濟面臨新冠肺炎的黑天鵝影響，各國紛紛推出降息及擴大購債規模來救市，2020年下半年仍有不少變數，像是第二波疫情與中美角力、全球貿易縮水、各國實施財政刺激將更積極、全球寬鬆貨幣政策持續進行、在物價上的低通膨狀態僵持續等變數。

不畏疫情　月光族30K變百萬年薪

不畏疫情　月光族30K變百萬年薪

永慶房屋逆勢成長　加薪擴大徵才

永慶房屋逆勢成長　加薪擴大徵才

店面待租量增、租金下跌　房仲：下半年多不樂觀

店面待租量增、租金下跌　房仲：下半年多不樂觀

服務甜心葉孟欣成交9間千萬房

服務甜心葉孟欣成交9間千萬房

關鍵字：

永慶不動產永慶房屋

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

下載FaceApp慘了　玩家哭：被迫付650元

板橋妹遇襲胸壯狼　慘遭當眾扯下內衣狂毆

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

35杯飲料遭惡棄「全免費送」　報警下場傻爆！

機車爆乳妹網狂重播　神到本尊了！

俄18歲網美「重機飆時速90km」甩噴街頭

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

國軍體測「每年一次改每月」　基層怒：要開戰了嗎？

全球最大保健食品廠GNC宣告破產！

北韓官媒：金正恩暫停對南韓採軍事行動計畫

木村拓哉私密片罕見曝光…「嘟嘴索吻」下秒笑炸啦！

只有三天！麥當勞「熱門餐點」買1送1　薯餅免費吃

趙孟姿挺8月大肚帶「驚喜禮物」台中探班！

CEO男友玩雙飛！閨蜜當小三求歡：我那裡在流血

更多

最夯影音

更多
Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！
當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面