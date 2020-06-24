24歲社會新鮮人月入10萬！拚5年入主北市宅

▲張琮閔和時下年輕人不一樣，他努力賺錢不是為了物質慾，而是為了一家團圓。

圖、文／永慶房屋提供

「你必須很努力，才能看起來不費力。」24歲的張琮閔，畢業於逢甲大學都市計畫與空間資訊學系，他的人生目標和時下年輕人很不一樣，認真工作不是為了換最新的iPhone、或是買新上市的PS5，而是拚5年內在台北市買房，許多人好奇為何年紀輕輕就有買房目標？張琮閔說：「因為我想要一家人團圓。」

因為家人工作緣故，張琮閔在國小2年級時舉家搬到廣東，直到高中畢業後才自行回台就讀大學，和家人分隔兩地。每當看到家人兩地辛苦奔波，只為了一家溫飽，他在心中默默許下心願，一定要認真工作報答家人的付出，並且努力能夠早日一家團聚。

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張琮閔小時候跟在製鞋廠工作的父親到處趴趴走，每天和不同單位的長輩們交際互動，養成外向、活潑的性格。大學時利用暑假到食品銷售公司實習，從行政庶務、商品介紹到陪同業務拜訪客戶，開啟他對業務工作的興趣。大學畢業時，他認真思考一個問題：「業務工作百百種，到底哪一種最適合我？」

▲張琮閔回台灣就讀大學，和父母分隔兩地，他心中嚮往未來能夠一家團聚。

社會新鮮人免擔心！永慶房屋保障前9個月每月5萬元

身上背著50萬的學貸，對剛畢業的社會新鮮人來說壓力不小。張琮閔在找工作時相當苦惱，大學畢業生平均起薪多只有2萬6到2萬8，再扣掉生活費，真的不知道要何年何月才能還清學貸，更別提實現他的買房夢。一次和大學好友聚餐，好友分享他在永慶房屋的工作及公司福利，讓張琮閔聽得心癢癢：「永慶房屋保障業務新人前9個月每月5萬元，比起其他行業待遇高出太多了！」他仔細盤算，若再加上每年永慶房屋留才的「幸福成家基金」，年薪破百萬根本不是問題。

原本還在猶豫到底要賣保險、賣車還是賣房子，比較後他知道加入永慶房屋能讓他離夢想更近一步。當父母聽到張琮閔的選擇時，也支持兒子趁著年輕衝刺事業，相信在永慶房屋的品牌加持下，張琮閔絕對能走出自己的康莊大道。

▲媽媽(圖中)是張琮閔(圖右)心中最溫柔的力量，支持他全心投入房仲工作。

師徒制一對一指導！彈性工作8小時兼顧工作與生活

「如果經紀人被客戶問倒，場面一定很尷尬！」張琮閔笑說，好在永慶房屋提供360個小時教育訓練，幫他建立完整的房地產專業知識，還有「師徒制」透過資深學長姐一對一指導，從實戰中累積服務客戶的經驗與技巧，讓他在短短半年內就有成交，入職11個月來，平均月薪6萬元以上，最高月薪曾衝上10萬元。

張琮閔認為自己的優勢就是心態調適得快，面對客戶提出的難題，他不是選擇逃避也不會感到挫折，而是把問題內化成知識與專業，因此服務過的客戶都會幫他介紹新客戶。除了認真工作，他也享受生活！張琮閔說：因為永慶房屋有「彈性工作8小時」制度，讓他靈活安排休假，平常有空就到健身房鍛鍊身體，或和朋友到戶外踏青，生活過得相當充實與快樂。

▲張琮閔(圖左)感謝師父何宜哲(圖右)的實戰指導，幫助他快速累積服務技巧。

房仲第一品牌就是客源的關鍵！

張琮閔指出，許多社會新鮮人不敢從事房仲，是擔心客源不夠多，得站在街上發傳單找客人，但在永慶房屋絕對不一樣！因為永慶是「房仲第一品牌」，吸引大量從網路來詢問的客戶，再加上永慶領先政府推出《實價登錄3.0服務》，許多客戶會主動到門市索取「誠實房價報告書」，所以每個月都有2到3個物件因此成交，根本不用擔心客源的問題。他自信的說：「在永慶房屋你不用像其他房仲一樣大海撈針，你可以聰明工作、健康生活。」

每當大學同學聚會時，張琮閔總是相當感慨，那些過去在免稅店、餐飲業、到國外工作的同學們，現在受到疫情衝擊全部慘兮兮，許多人只能上半個月的班、薪水剩下23K；還有許多國外工廠到現在都還沒復工，很多台幹已失業長達半年之久。反觀他在永慶房屋，不僅業績不受疫情影響，公司還擴大徵才提供一個安心且能永續發展的環境，張琮閔以自己的經驗鼓勵社會新鮮人，現今社會局勢瞬息萬變，唯有選對公司，才能走得長久、築夢踏實。

▲張琮閔因為「彈性工作8小時」，養成每週規律上健身房習慣。



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