響應反種族歧視　Google員工連署「停售產品」給美警　

Google員工聯署要求公司停售相關產品給美國警局。（資料照）



圖文／鏡周刊

美國非裔男子喬治·佛洛伊德（George Floyd）遭到白人警察蕭文（Derek Chauvin）執法過當壓頸致死，引爆種族歧視敏感議題！近來，Google母公司Alphabet的員工，為響應反種族歧視，集體聯署要求公司停售相關產品給美國警局。

非裔男子佛洛伊德遭到白人警察壓頸致死，引發群眾不滿，人民紛紛走上街頭抗議示威，民怨聲浪四起，民權運動人士推動美國警務改革運動，希望削弱傳統警察系統，避免再次出現「濫權」行為。

請繼續往下閱讀...

Google母公司Alphabet已經有超過1600名員工聯署，要求Google停止出售電子郵件軟體給美國警局；員工們對於公司未加入「數百萬人主張削弱和減少提供經費」給各警局感到失望，在請願書中寫道「我們不該提供服務給帶有種族主義的警察制度來牟利。」

根據《路透社》報導，Google發言人對此表示，公司產品包括Gmail、G Suite和Google雲端平台等，會持續提供給美國政府和警察局使用。



更多鏡週刊報導

反骨男孩「塗黑臉」模仿黑人抬棺 戴維斯怒轟：無知和愚昧

【非裔之死掀眾怒】涉案4警全遭起訴 惡警追加重罪可關40年

【解約救小豬1】當小三形象大傷 愷樂為救羅志祥主動求去