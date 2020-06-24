亞太智慧樓宇協會理監事改組 林瑞圖盼推動智慧城市

圖、文/亞太智慧樓宇發展協會提供



▲亞太智慧樓宇發展協會召開會員大會，林瑞圖理事長（右五）帶領不同領域中各為翹楚的理監事們，推廣商辦及住宅大樓智慧化。（圖／亞太智慧樓宇發展協會提供）

亞太智慧樓宇發展協會於19日上午召開第二屆第一次會員大會，選拔新任理事長以及理監事，連任的林瑞圖理事長特別邀請第二屆理事暨台北市里長聯誼會會長蘇府庭與會員交流。蘇府庭分享，台北市政府一直以來在北投士林區推動科技園區專案，這也是屬於智慧城市一環，因此他一直對智慧城市議題相當關注。這次追隨林理事長的腳步進入協會，也是希望對協會奉獻一己之力。

林瑞圖表示，科技日益進步，共享經濟、大數據分析、AI、5G等技術都會是現今與未來的商業趨勢及焦點，城市及樓宇是智慧化的重點技術場域，盼結合協會各理監事及會員的關鍵力量，並藉著邀請蘇府庭入會，加強協會與地方的連結，創造一個先進、節能、又便利的生活環境給民眾。

第二屆第一次會員大會，理事們全數通過第二屆理事長由林瑞圖連任，並由林瑞圖任命分眾傳媒董事長林昱及東吳大學法律系專任副教授余啟民為副理事長。林瑞圖表示，未來將藉由協會，凝聚產、官、學三方的力量，共同為打造智慧城市的目標而努力。會中他也特別指出，分眾傳媒提供的「電梯資訊平台EIP」(Elevator Information Platform)就是非常好的產品，期待未來能與多家建設公司洽談，在社區或大樓建設時，帶入EIP成為標準配備，讓社區大廈更智慧，民眾生活更加便利。

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▲第二屆理事長林瑞圖（右）及副理事長林昱（左）於會中討論EIP與智慧城市結合，並藉此讓民眾生活更加便利。（圖／亞太智慧樓宇發展協會提供）



▲瑞圖理事長邀請第二屆理事蘇府庭（左圖白襯衫）於會中分享，並盼雙方共同努力促進樓宇智慧化發展，使民眾享有更便利的居住環境。（圖／亞太智慧樓宇發展協會提供）

亞太智慧樓宇發展協會第二屆第一次會員大會

當選理監事名單如下：

理事長／常務理事：林瑞圖

副理事長／常務理事：余啟民、林昱

理事：胡淑惠、彭夏強、劉仲甫、蘇府庭、洪彗迪、曾雅玲、洪茂光、柏乃瑞

常務監事：劉忠義

監事：陳琪靜、高圭廷



