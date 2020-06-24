中印耗時11hrs達共識！雙方部隊撤離衝突地帶　坦克戰機一併退去

▲中印實際控制線（LAC）衛星照。（圖／路透）

文／中央社記者康世人新德里24日專電

在中印部隊爆發暴力對峙出現死傷後，印度高層官員昨天透露，印度與中國已達成部隊、重型車輛等裝備撤離「衝突地帶」的共識，回歸到6日軍團指揮官會議的結論。

綜合印度斯坦時報（Hindustan Times）、金融快報（Financial Express）等印度報章今天報導，雙方軍團指揮官於22日經過11個小時的對話後，達成上述共識；同時，雙方部署在中印實際控制線（LAC）附近的坦克和戰機也一併撤離。

印度第14軍團司令哈林德．辛赫（Harinder Singh ），與中國南疆軍區司令柳林各率代表團22日於中印實際控制線中國一側的摩爾多（Moldo）邊境檢查站舉行會議。為進一步推動雙方部隊從拉達克等對峙與衝突地帶撤離，中印邊界事務協調與協商工作機制小組今天舉行會議再度溝通。

這個小組成立於2012年，主要是為解決中印邊境問題。一名權威人士強調，雙方溝通是在積極和具建設性的氣氛中進行，雙方同意回歸到6日軍團指揮官會議的共識，把部隊從衝突地帶撤離。

▲印度民眾掀起「抵制中國」聲浪。（圖／路透）

中印代表討論如何從拉達克東部衝突地帶撤離部隊的方式，也都將採取進一步撤離行動。不過，消息人士指出，真正的考驗是中國解放軍已在班公錯湖（Pangong Tso）北岸手指區建立軍事掩體、碉堡和觀察哨站，中國是否真能守信恢復原狀，成為外界觀察的焦點。

了解實際狀況的人士說，雙方部隊和裝備撤離的過程，可能是「艱鉅而富有挑戰性」，必須分階段謹慎地進行。 曾任印度陸軍軍事作戰處處長的退役中將巴提亞（Vinod Bhatia）認為，中印從對峙點撤離部隊將是個漫長的過程，因為雙方在加萬谷的對峙衝突已引發不信任感，在撤離部隊的每個階段都需要大量的查核，確保解放軍撤退。

▲拉達克地區加萬谷衛星影像。（圖／路透）

印度官員指控，中印部隊6日達成從對峙點撤離部隊共識後，中國解放軍撤離後又返回加萬谷，且嘗試在山脊高地上設立觀察哨站。

印度陸軍15日晚派人前往交涉要求中國拆除觀察哨站結構物，雙方最後暴力相向，印度陸軍證實這起事件印方死了包含指揮官在內的20人，中國傳出有40多人死傷，但中國官方迄今拒絕說明。

雖然雙方達成撤軍共識，但印度官員否認中共黨媒環球時報報導，印度國防部長辛赫（Rajnath Singh） 與中國國防部長魏鳳和今天在莫斯科參加俄羅斯二次大戰勝利日紀念遊行活動時可能會面的消息。（編輯：陳惠珍）

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