蘋果6月份業績優於預期 瑞銀將目標價調高至400美元

▲瑞銀將蘋果的目標價提高至400美元。圖為蘋果開發者大會WWDC,iOS 14。（圖／取自YouTube／Apple）

記者林鼎閎／綜合報導

由於6月份業績優於預期以及隨著新冠肺炎復甦的加速，瑞銀在最新出具的報告中，將蘋果的目標價提高至400美元。

瑞銀（UBS）分析師阿庫裡（Timothy Arcuri）表示，「該公司的供應鏈現況表明，6月份iPhone SE的表現非常好。分析師將6月iPhone的出貨量預估從3000萬部提高至3400萬部。瑞銀集團預計在12月的季度中，新iPhone的初始供應量約為7000萬部，到2020年第四季度的出貨量約為6500萬部。

請繼續往下閱讀...

Arcuri預測，相對於蘋果公司的典型季節性而言，2021年三月季度可能會強勁。這些投資銀行將2021年iPhone的數量估計從2.1億部增加到2.18億部，比2020年增長18％。Arcuri還認為，「隨著消費者支出從休閒，零售轉向技術，對穿戴設備的需求將強勁恢復到疫情前。」

瑞銀（UBS）2021年對iPhone和可穿戴設備的收入和每股收益（EPS）估計值也將分別增至3133億美元和16.70美元，比華爾街的典型預測高出約8％。其2020年收入和每股收益預測也分別提高至2,662億美元和12.67美元。



由於新冠肺炎開始使供應鏈生產和消費者需求脫軌，Arcuri先前的目標價格為325美元，低於3月份的335美元。因為當時，Arcuri看到了iPhone 12的潛在的延遲風險。

但是在市場普遍看漲的時候，高盛 (Goldman Sachs) 卻有不同的看法。高盛認為，蘋果的高價產品可能反過來削弱市場需求，因此將蘋果股票維持「賣出 (Sell)」評級，目標價為 263 美元。

高盛分析師 Rod Hall 雖然對於蘋果即將推出搭載自家晶片的 Mac 電腦、最新 iOS 14 系統在主畫面的改良，以及 iPadOS 14 全新「隨手寫」(Scribble) 等功能更新計畫表示驚艷，但他對於蘋果的後市卻沒那麼樂觀。

Hall 擔憂的點在於，蘋果的高價產品策略可能導致需求大幅低於市場預期，因此他將蘋果股價維持「賣出」評級，目標價維持於 263 美元。蘋果23日收盤價為366.53美元，當日上漲2.13％。