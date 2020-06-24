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超級吸鈔機！　歐巴馬替拜登線上站台「募款飆破3億」

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▲▼ 美國前副總統拜登。（圖／路透）

▲美國前總統歐巴馬（Barack Obama，左）在網路上替前副手拜登（Joe Biden，右）站台，協助募款達1100萬美元（約新台幣3億2486萬元）。（圖／路透）

文／中央社華盛頓23日綜合外電報導

美國前總統歐巴馬今天為篤定代表民主黨競選總統的拜登在網上「站台」，協助募款達1100萬美元（約新台幣3億2486萬元）。他說，美國民眾正瀰漫一股「大覺醒」，有助11月總統大選時擊敗現任總統川普。

拜登發言人達科洛（TJ Ducklo）說，曾任兩屆總統的歐巴馬展現極大魅力，吸引不少的觀眾，總募款金額超過1100萬美元，是整個競選行動中最成功的募款活動。達科洛表示，這次約有760萬美元是來自17萬5000名基層民眾的獻金，目前「每一天都有基層民眾捐錢挹注競選團隊」。

歐巴馬與拜登（Joe Biden）在網上以分割畫面「同台」，這是自4月中旬他為拜登背書後，首度替拜登「站台」。

▲▼美國前總統歐巴馬（Barack Obama）力挺前副總統拜登（Joe Biden），在大選中拉下川普。（圖／路透）

▲歐巴馬替拜登站台，稱沒有人比拜登更能夠讓國家重上軌道。（圖／路透）

歐巴馬說，「我要說，如果我們真的在做事，助力已經上路，因為我相信沒人比我親愛的朋友拜登，更能撫平國家傷痕，讓國家重上軌道。」他表示，「全美目前瀰漫一股大覺醒的氣氛，讓我感到樂觀，特別是在年輕人之間。」他說，年輕人「已受夠過去幾年我們所見亂無章法、氣量狹小的治理方式」。

拜登表示，他同意歐巴馬所說的政治氣氛正在改變。他也暗示，世界各國領袖對川普漸感不耐煩。

自3月中旬美國爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情以來，拜登未曾舉辦現場造勢大會。拜登大部分時間都待在達拉瓦州（Delaware）家中，透過社群網站、電視專訪或是競選廣告，批評川普未能遏止疫情擴散，也沒有改善美國數百萬受苦民眾的經濟情況。

拜登線上募款活動證明歐巴馬這位美國首位非裔總統依舊有群眾魅力，拜登競選團隊說，「這凸顯基層運動的力量」。

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