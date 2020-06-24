中美晶董事改選！徐秀蘭接任董事長暨執行長「領航兩大集團營運茁壯」

▲中美矽晶董事長徐秀蘭。（圖／中美晶提供）

記者楊絡懸／新竹報導

「中美矽晶」（5483）24日股東會完成董事改選，隨後召開第14屆第一次董事會，新任董事為盧明光、徐秀蘭、姚宕梁、蔡文惠、張鳳鳴、開彊法人投資代表人方豪及坤昌法人投資代表人區光穎；新任獨立董事為柳金堂、郭浩中、黎少倫。全體董事一致推舉徐秀蘭擔任中美矽晶董事長暨執行長，同時選任姚宕梁續任副董事長並兼任總經理。

中美晶表示，董事長盧明光卸任職務後，續任董事會新會期的董事，正式將中美矽晶企業經營的重責大任傳承交棒予新任董事長暨執行長徐秀蘭。董事會中，全體董事一致尊崇盧明光為榮譽董事長，表彰其對中美矽晶的貢獻殊偉。

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盧明光於2007年擔任中美矽晶董事長，以誠信、專業、團隊及創新的理念，尊重專業信任團隊的領導模式，賦予中美矽晶煥然一新的企業文化。中美晶表示，這13年來，面對高科技產業的快速變遷和全球經濟局勢的動盪挑戰，盧明光的豐富經驗和專業遠見，帶領經營團隊克服困境突破艱難，成功帶領中美矽晶集團邁向高峰並獲得無數光榮獎項。

新任董事長由中美矽晶甫卸任的總經理徐秀蘭擔任，總經理由副董事長姚宕梁兼任。中美晶指出，徐秀蘭於1998年加入中美矽晶高階經營團隊，積極擘劃公司治理藍圖、落實策略管理及全球化布局，卓越精湛的經營領導模式，成功帶領中美矽晶邁向產品多元、技術升級以及企業轉型的新世代。

中美晶說，徐秀蘭帶領中美矽晶集團和環球晶圓集團海內外各公司的經營團隊及所有員工，在跨國企業版圖的擴展、營運獲利績效的成長和研發成果及專利認證皆獲致相當豐碩亮眼的佳績。

展望未來，徐秀蘭將同時領導中美矽晶集團及環球晶圓集團，以創新驅動企業成長，多角化經營策略、轉型佈局前瞻性事業體，持續領航兩大集團益加成長茁壯，雙雙在太陽能和半導體的領域發光發熱，讓中美矽晶集團和環球晶圓集團成為台灣企業標竿及全球更有價值的卓越公司。