影／生技股群起飆漲　財經專家分析此刻還能買進嗎？哪些黑馬股可注意？

記者王曉敏／綜合報導

合一生技（4743）上周宣布旗下新藥解盲通過，頓時成為熱門話題之一，《雲端最有錢》節目今（24）日邀請財經專家共同討論，近期群起飆漲屢創新高的生技股是否還能續追呢？

全球再陷新一波疫情疑慮，部分投資人認為生技股群的商機仍持續擴大，雖然這兩天生技股已出現回檔，但大部分專家仍認為可以持續買入，不過財經專家阮慕驊卻警告「股價漲多了是最大的利空」。

阮慕驊指出，他並非不看好生技股，而是認為「現在」不是買入時機，除非出現明顯的止跌信號。他表示，台灣生技指數自周一已回檔近4%，「當一個強勢股剛剛回檔4%、氣勢轉弱，你在這邊追進去，有沒有可能套在頭部？當然有可能啊！」阮慕驊說，「我寧可靜觀其變，等它止跌3天，沒有破底3天，再進去買。」

請繼續往下閱讀...

阮慕驊建議投資人，不要只看單一檔生技股，而是去看台灣生技指數的整體走勢，「這個指數這波已經開始在回檔了，而且是非常陡角度的上升和回檔，就我的投資經驗來看，就要等它量縮，然後見到指數3天不破底，再考慮進去。」

合一解盲轟動股市 現在還能買嗎？

合一成為股市的熱門話題，但「解盲成功」究竟意味著什麼，投資人卻不一定了解，「產業隊長」張捷對此指出，解盲之後才是真正的開始。

▲左起為合一生技研發部副總經理王月汝、中天生技藥物研究所副所長柯逢年、中天集團總裁路孔明、合一生技財務部副總經理鄭志慧、臨床處資深處長楊毓文。（圖／記者姚惠茹攝）

張捷指出，全球的糖尿病患者可能有4至5億，其中10至15%可能有足部潰瘍的情況，而合一這款新藥是個屬於中藥性質的藥膏，「這麼多糖尿病患者，5、6千萬的市場這麼大，其中的想像空間是非常大的。」他舉例，美國可能有7千萬個糖尿病患者，其中300萬人使用了嬌生的糖尿病足潰瘍藥，每條約新台幣3萬元，「這樣算起來就900億的商機了。」

不過張捷也指出，新藥的想像空間大，但也關乎「懂或不懂」。他建議，如果是一般的投資人可先從醫材、檢測試劑、口罩等台灣強項或比較容易懂的題材，再慢慢切到面膜或新藥等。

籌碼達人陳威良表示，通過解盲後接著還有藥證的問題，還有上市銷售後取得多少市佔跟產品定價等。陳威良認為買合一要把它當成買選擇權、樂透的概念，「這筆錢你可以輸得起，那你去買。但一支飆股也不太容易在分盤期間就結束行情。」

下一檔生技黑馬是誰？

阮慕驊觀察，新藥題材很常出現宣布解盲成功後股價不升反降的情況，因此他認為，在生技股操作方面，應著重於那些還沒解盲的公司。「當然，這就有點押寶了，押它解盲會成功，這就有點賭博性質，因為到底解盲會不會成功也不知道。」

陳威良則認為，現在最實際就是經濟解封、航線重啟之後的大量篩檢需求。他預估，全球的檢測需求會從今年的15億人次暴增到明年的55億人次，市場規模上看585億美元。「重點是，國內切入這塊市場的公司其實股本都非常迷你，這些小公司進到一個大的藍海市場，只要稍微抓到一部分市場，它的EPS就會往上大幅度的跳升了。」

▲陳威良指出，選擇生技股投資標的可觀察其生產的新冠肺炎檢測產品所對應的檢測方式。（圖／截自《雲端最有錢》）

陳威良舉例，像普生（4117）已於4月拿到歐盟許可、5月拿到印度許可，5月底也已送美國申請，「像興櫃的金萬林或最近剛上市不久的瑞磁（ABC-KY），拿到美國許可後，股價都有滿明顯的強漲跡象。」他指出，投資生技股有3大觀察重點，包括其肺炎檢測方式、上市是否已拿到許可或相關進度，另外還有銷售地點，像印度等新興國家的市場就較歐美更大。

＃不能只有我知道！過期票券爽換1.5倍東森幣