合庫金董座雷仲達：「我不認同房市過熱」

▲合庫董事長雷仲達。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

合庫今（24）日舉行股東會並且改選董事，但合庫董事改選順利，公股陣營順利拿下13席、農會則拿下2席，股東會後合庫董事長雷仲達接受媒體採訪並表示，而央行有理事認為房市過熱的問題，他「我不認同會過熱，是健康的成長。」

雷仲達接受媒體採訪，並且表達對今年景氣的看法，今年受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，第二季景氣會最差，第三季就會慢慢上來，加上政府推出許多振興方案及鼓勵國內旅遊，效果會慢慢出來，所以對於第三季、第四季景氣樂觀其成。

請繼續往下閱讀...

對於房市，理監事內有理事擔心過熱的問題，雷仲達指出，但是2013年到2015年房地產很熱，到了2016到2017就冷下來了，到了2018年到2020年有慢慢上來，今年房市因為疫情的影響而有緩下來，預期下半年會回來，整體而言他說，「我不認同會過熱，是健康成長」，房市載2016年到2017年有些低潮，但是現在漸漸回到原本的水準。

而房市的利基點，雷仲達認為，一，因疫情期間民眾不敢去看屋，但是隨著經濟逐漸復甦、現在疫情控制得宜，民眾會恢復看屋的習慣。

二，海外資金還持續匯回以及台灣利率維持在很低的水準，但是台灣低利率是否助長房價上漲？雷仲達表示，台灣的利率一直都很低，現在只是「比低利再更低」，不過民眾現在對房市看法比較成熟，不像民國70、80年代，房價一直處於低的水位加上有公有土地釋出，才會導致房價大漲。

雷仲達說，現在多以自住的需求為主，像是首購或者換屋，投資客相對有限，投資客相對較少的話，房市就不容易被炒高，而投資客逐漸減少原因，來自房地合一稅，高額的交易稅等，對投資客來說也有嚇阻的作用。

至於央行一直未對豪宅的管制鬆綁，雷仲達認為，豪宅是有錢人的房價，不算是普羅大眾會買的標的，但是豪宅的價格會帶動一般的房價，所以央行對於豪宅的選擇性信用管制還是有效果的，所以央行豪宅管制目前仍不宜鬆綁，但對一般民眾的自住購屋需求，政府應盡可能的滿足。