因蜜蜂攻擊走失！93歲奶奶被好心男「收留40年」　靠APP找回家人

93 years old Panchu Bai in MP, reunited with her family in Vidarbha after " #lockdown googling, she was living with a Muslim family in Damoh.They wept inconsolably when her grandson drove her home @ndtv @ndtvindia @sohitmishra99 @RajputAditi @sanket #HappyFathersDay2020 pic.twitter.com/tQb0p1xDge — Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) June 21, 2020

記者吳孟臻／綜合報導

印度93歲的老奶奶潘朱（Panchu Bai）53年前因為被蜜蜂攻擊，又找不到回家的路，被好心人帶回家收留，靠著現代科技的幫助，終於在40年後和失散的親人重逢。送別會上，眾人哭成一片，但也替奶奶找到家人感到開心。

53年前，潘朱輾轉流連到中央邦達莫（Damoh），並在小村莊被蜜蜂攻擊，路過的好心人努爾（Noor Khan）救了她，把她帶回家、提供她住處。

因為奶奶只會說馬拉提語，無法溝通，但努爾全家還是把她當作家人一樣，並稱她為「Mausi」（印度語，阿姨的意思）。即使努爾早在2007年過世，但他的兒子伊斯拉爾（Israr）把潘朱視為親生奶奶，繼續奉養她。

近日，伊斯拉爾划著手機，靈機一動，向潘朱問起過去，想幫她尋找原本住的村莊，而潘朱只記得兩個單字，分別是「Khanjnama」和「Pathrot」。

伊斯拉爾上網搜尋後，認為「Pathrot」就是潘朱以前住的地方。接著透過「WhatsApp」聯絡到該村莊的居民，將潘朱的照片傳給對方，過沒多久，真的找到潘朱的家人了。

潘朱的孫子表示，當年奶奶到那格浦爾（Nagpur）接受治療，不久後就失蹤了。潘朱也說，她不知道自己怎麼會走到達莫（Damoh）去。

經過了40年的歲月，潘朱終於和親人們團聚，但也代表她必須和新家人道別。儘管如此，伊斯拉爾一家還是獻上祝福，替奶奶舉辦送別會，邀請村民一同參加，場面溫馨感人，但也流露出對奶奶的不捨。

▼奶奶住在Pathrot，到那格浦爾看病，結果跑到達莫去。（圖／翻攝自Google Maps）



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