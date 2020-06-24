疫情帶來需求　愛立信：COVID-19凸顯網路重要性

▲《愛立信行動趨勢報告》指出，受到疫情影響，行動網路和固網在國家關鍵基礎設施中的重要性逐漸增加。（圖／愛立信提供）

記者邱倢芯／台北報導

愛立信今（24）日公佈了2020年6月版的《愛立信行動趨勢報告》，在報告中提到，受到新冠肺炎（COVID-19）影響，行動網路和固網在國家關鍵基礎設施中的重要性逐漸增加。

愛立信執行副總裁暨網路業務部主管Fredrik Jejdling表示，COVID-19的傳播促使全球民眾改變了日常生活方式，許多人因此改為在家工作或上課，網路流量也因此從商業區快速移向住宅區。

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而在5G網路方面，愛立信預估全球5G用戶數將在2020年底來到1.9億，到2025年底時則增至28億。部分市場的5G用戶增加速度因為疫情放緩，但更值得注意的是其他市場反而加速成長，因此愛立信上調其預估的2020年底全球5G用戶數。

Jejdling進一步表示，除了從用戶數衡量5G的成功，還是要看5G帶給民眾和企業哪些益處，才能判斷其影響。5G是為創新打造，而疫情危機也凸顯出連結性的真正價值，以及在重新推動經濟中所扮演的角色。

另一方面，疫情除了影響人們的通訊使用行為之外，也大幅改變了許多人的工作方式。愛立信目前有八萬五千名員工在家工作，並預期至2020年底，多數員工仍會維持在家遠距工作。根據消費者在封鎖限制期間的行為變化，消費者預期他們的新數位行為將在疫情危機後持續下去，有七成的白領專業人士預測遠距工作將成為新的常態。

愛立信建議，企業可以進一步思考如何打造適合遠距工作的未來工作場所，例如增加虛擬實境會議設備或加強網路通訊設施以維持工作效率，並重新評估員工管理制度以因應新的工作模式。