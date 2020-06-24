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疫情拖累純網銀開業時間　金管會主委黃天牧：年底如期上線

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▲▼金管會主委黃天牧。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會主委黃天牧。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

隨著金融科技（FinTech）發展下，資安成為一大課題，金管會主委黃天牧今（24）日表示，「資安不可能不發生」，但要如何提前或降低其影響性，因此須制定「超前部署」的規劃。此外，純網銀即將開業，但受到疫情影響，準備時程未按照當初規劃，但預估今年底能如期上線。

金管會主委黃天牧今天接受媒體聯訪時表示，「資安是金融科技創新的基礎」，若做不好資安，消費者權益也將受到影響，對資安需要訂定「超前部署」的規劃，因此上任之初就提出金融資安行動方案，包括強化資安查核、資安人才培育等，同時也與各國交換情資，希望未來在數位金融創新上，提供安心、放心的營運環境。

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黃天牧強調，「資安不可能不發生」，但要如何提前或降低其影響性，以銀行來說，銀行局與銀行公會做很好，在各種新商品前，對資安所產生的威脅，提前做好自律規範，避免商品推出後產生過大的威脅和風險，以純網銀為例，正式營運前需經過模擬測試，要求1年後找第三方機構認證系統的穩定性，同時「即時監理」系統也會同步上線，加強監控流動性的問題。

台灣即將進入純網銀時代，外界關注3家純網銀是否因疫情影響而延後開業，銀行局長莊琇媛表示，純網銀開業前必須要經過1個月的營運模擬測試，主管機關也會派人查核，但目前尚未有業者開始進行該測試，主要是資訊系統部分，大多需仰賴工程師與國外廠商合作，但因疫情影響，因此有很多廠商暫時無法到台灣，因此準備時程並未按照當初規劃，但預估今年底純網銀將開始開業。

此外，開放銀行（Open Banking）第二階段「消費者資訊查詢」也將上路，莊琇媛指出，該階段工作進程從2方面著手，其中一項是由銀行公會訂定銀行與TSB業者合作關係的要求，另外技術標準則由財金公司訂定資訊，當銀行與TSB業者合作時，資安上要符合哪些規範，目前相關規範已訂定完成，預計下半年將有銀行向主管機關申請，樂觀預估今年底上路。

莊琇媛也提及，銀行與TSB業者合作最重要的是資安，TSB業者取得客戶同意，向銀行要客戶資料，因此資安更顯得重要，若被駭客入侵或不當授權取得時，將會影響消費者權益，屆時責任釐清會有很大爭議，因此推出預防措施，要求銀行確認資料保護、資安規範符合其標準，提供雙方內部查核、法遵等資料送件審核。

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