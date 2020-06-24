速食店打工「狂嗑免費餐」爆肥！37週後突腹劇痛…送醫竟「直接引產」生了

▲速食示意圖。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃心瑀／綜合報導

外國一名21歲的學生黛西（Daisy Young）在去年的時候，進到一間麥當勞打工，在工作期間都能獲得一頓免費的餐點，也因此她將自己直線上升的體重歸因於這些熱量超高的食物，但沒想到她因為腹痛去醫院檢查，竟然被發現已經懷孕37週了，而且在當天下午馬上就生出一名健康的小男嬰。

根據《太陽報》報導，就讀商業管理專業的學生黛西先前在麥當勞找到工作，並且在上班的時候都能得到免費的餐點，隨著時間過去，她的體重卻一直上升，單純的她認為這應該是吃多麥當勞的後果，而且沒有感到任何不適，就不是太在意。

一直到某天，黛西的腹部突然極度疼痛，到了醫院就診竟然被檢查出已經懷了37週的身孕，重點是因為寶寶的位置較靠近脊椎，所以她的腹部沒有特別突出，也沒有出現任何懷孕的症狀，到醫院時她馬上被送去檢查，當時是下午3點，隨後她被告知可以直接引產，當天下午6點48分，她生出男嬰伊利亞（Elijah）。

報導中指出，黛西當時原本還想打電話跟媽媽講這件事，沒想到電話還沒打通，她就被推進去生小孩了；幸虧伊利亞出生之後身體十分健康，體重也有6磅（約2.72公斤），母子皆平安。