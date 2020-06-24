理財周刊／蓬楊談崩　美中較勁

文／洪寶山

6月18日七個小時的蓬楊會後，中國大陸人大常委會審議港版國安法內容，宣告香港失去自由已進入倒數計時，可預期香港將重新回到1997年回歸之前的人才與資金大量出走的年代，少了言論自由與透明的法治，香港將失去亞洲金融中心的地位。

短期間新加坡可望接收外逃的港資，但不會是香港人移民的首選，因為在海外的華人學生圈裡，香港的華人與新加坡的華人是一種相互競爭的意識，但港人對台灣人卻是相對有好感的，可預期港版國安法通過後，應該會有不少無法移民英國、加拿大的港人，選擇移民台灣，這也是為什麼台灣的房仲業者認為房價有撐的原因之一(另一個原因是台商鮭魚返鄉)。

美國利益優先 台灣又算老幾？

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不過，這點小受惠是不足以彌補台灣在這次談判中所可能失去的利益。在蓬楊會後的聲明裡，美方完全沒有提到港版國安法、新疆人權，以及台灣等敏感問題，美國國務院的聲明中表示，蓬佩奧強調重要的美國利益，美中應該在商業安全以及外交方面達成完全互惠的協議。並表示在防範COVID-19疫情和因應疫情之後可能再次爆發，美中雙方必須保持透明和訊息分享。

談判的目的當然是為了自身的利益最大化，這次蓬楊會後聲明中，美方強調的是中國會落實農產品採購，6月19日美股盤前也傳出中國購買美國農產品三百億美元，顯然川普在競選連任之路遇到了極大的壓力。

同時川普也放話表示，與中國全面切斷關係仍是選項，表示未來的幾周，很有可能是川普下決心的關鍵時刻，如果中國購買農產品的金額不如川普預期，則接下來的選戰策略必然是對中國一連串的強硬政策出台。

美中南海較勁 台海怎能安靜？

單單美國出動所有能調度的三艘航空母艦雷根號、羅斯福號、尼米茲號齊聚太平洋(另四艘檢修中)，每艘配備超過六十架戰機，可預期從中國大陸的八一建軍節開始，到十一國慶節為止，美中很有可能會在例行的東海與南海軍事演習競賽上，大規模的示威較勁，到時候從太平洋到南海，甚至台海都不會平靜，配合八月公布半年報，這是台股從3月19日的8523低點的Ｖ型反彈以來，最有可能面臨的拉回時間點。

根據2018至2019年美中貿易第一階段談判的過程，川普經常提前爆料中國沒有揭露的談判承諾條件，也就等於是間接的打臉中國刻意隱藏的訊息。

同理可證，這次美國的會後聲明沒有提及港台，不代表會中沒有提及或者是承諾，從人大常委會審議港版國安法的動作來看，要嘛，蓬楊談判破裂，雙方先禮後兵；不然就是美國用港台換取對自身更大更重要的利益，意思是港台皆是棋子，達到目的後可棄。

就有如先前所提示的「台灣是小三命，美國想到的時候就搞一搞，沒興趣的時候自己涼快去」。這對台灣來說，不是個好消息，特別是美國已經取得了台積電赴美設廠的承諾，台灣手中的牌所剩不多。

中共百年大壽 香港明年大好？

很多人直覺香港的經濟可能會很慘，2019至2020年是很慘；但2021年是中國共產黨的百年大日子，所以中共不會讓香港回歸之後反而成為一大污點，勢必定調今年的清除障礙年，明年把經濟從谷底做上去。

沒錯，中國的算盤就是用海南開放賽馬取代香港的觀光業，用上海取代香港的亞洲金融中心。所以近年來中國的金融對外開放與改革的速度加快，也同意讓外資獨資成立金融機構，目的就是為了加速學習模仿，以便取代香港的金融業。

為了防止美國清查在美掛牌的中概股背後有無中國官方的運作證據，近期在美中概股頻頻下市轉向香港掛牌，正好可藉著這些知名的中企控盤恆生指數，造就指數上漲的虛假榮景。

所謂的危機入市炒底，或許就股市而言，港版國安法的出台日，卻是恆生指數利空出盡時，明年的恆生指數會有意想不到的上漲行情。剛結束的618京東購物節，天貓與京東聯手賣出近一兆人民幣銷售額，配合網易、京東、拼多多等回港掛牌，很明顯未來港股將以騰訊、阿里巴巴為首，打造互聯網電商為主的經濟模式，取代舊時代的金融與土地資產為主體的經濟發展模式，把握後港版國安法時代下的港股投資機會。

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