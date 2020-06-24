中美晶股東會通過現金股利5元　同時修訂「每半年派發股息一次」

▲「中美矽晶」股東會通過每股配發現金股利5元。（圖／翻攝自Google Maps）

記者楊絡懸／新竹報導

「中美矽晶」（5483）24日召開股東會，會中承認2019年度營業報告書和財務報表，並通過盈餘暨資本公積發放現金股利案，每股配發現金股利5元，為2011年以來最高；除息基準日為7月29日，現金發放日為8月14日。

中美晶承認2019年度財務報表，合併營收655.10億元，歸屬於母公司稅後淨利22.48億元，稅後每股盈餘3.86元。2019年第二季估列43.5億元太陽能多晶矽長約的虧損性合約負債準備，虧損認列衝擊營運成果，但來自於半導體子公司「環球晶圓」（6488）營收獲利的鉅額貢獻，進而大幅推升中美矽晶的整體績效表現。

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環球晶2019年合併營收為580.94億元，歸屬於母公司的稅後淨利為136.44億元，稅後每股盈餘更高達31.35元「創歷史新高」，加持中美矽晶2019年營業毛利和營業淨利。股東會也通過公司章程修訂案，將盈餘分派或虧損撥補的時間修改為「每半年執行一次」。

中美矽晶今年第一季營運表現，合併營收152.78億元，歸屬於母公司的稅後淨利13.84億元，稅後每股盈餘2.37元；其中，環球晶圓合併營收為135.15億元，歸屬於母公司的稅後淨利28.80億元，稅後每股盈餘達6.62元。

不過，中美晶表示，因新冠肺炎疫情對全球經濟造成劇烈衝擊，海外太陽能市場需求下滑，下半年的市場需求力道未見明朗。

展望未來，中美矽晶將密切關注疫情趨勢並審慎應對，一旦疫情降溫各國陸續解封後，海外需求可望好轉，太陽能產業有機會在今年第三季自谷底向上攀升。此外，來自於半導體子公司環球晶圓營收獲利的豐碩加持，將大幅提升中美矽晶的營運成果，中美矽晶將持續擴展高潛力的轉型投資，為企業的經營績效創新成長。