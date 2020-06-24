盛雲完成增資併購引進策略投資人　打造全台首家AI數位醫療健康平台

▲左起為盛弘集團董事長楊弘仁、躍獅連鎖藥局總經理陳美孜、盛雲電商董事長黃齊元、盛雲電商執行長何俊聰、中華開發代表。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

盛弘醫藥（8403）旗下盛雲電商今（24）日宣布，已完成現金增資2.5億，增資股東除母公司盛弘以外，還有中華開發、工研院數位經濟基金、資策會等重要法人參與策略投資，並完成對國內躍獅連鎖藥局的併購，更與東海大學聯手成立「MIDAS醫療數位轉型產業聯盟平台」。

看準數位化轉型浪潮，國內唯一主打B2B（企業對企業）醫藥雲端採購平台的盛雲電商，宣布完成對國內躍獅連鎖藥局的併購，並著手整合具20年專業通路經驗的中型醫藥批發商，未來將走向「虛實融合」OMO（Online-Merge-Offline）商業模式，並積極打造台灣首家AI數位化醫藥平台。

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▲左起為盛弘集團董事長楊弘仁。（圖／記者姚惠茹攝）

盛弘集團董事長楊弘仁表示，盛雲電商自成立後的兩年間快速發展，目前在業務營運及資本市場皆取得重大進展，成功站上台灣醫療產業格局數位化發展的領先趨勢，主要是黃齊元運用豐富的金融市場經驗，領導盛雲擘劃策略布局，相信盛雲將在建構智慧化醫療平台的目標持續邁進。

楊弘仁則表示，數位轉型是智慧醫療的開端，而台灣具有醫療和電子的優勢，盛弘集團期許在台灣建構出真正以民眾為中心的「大健康生態圈」，未來將透過互聯網醫療平台走向國際，創造醫療新商業模式。

▲盛雲電商董事長黃齊元。（圖／記者姚惠茹攝）

盛雲電商董事長黃齊元表示，隨著盛雲完成增資併購與業務策略的里程碑，自己在未來達成階段性任務目標後，將投注更多心力，著重於盛弘集團的平台轉型佈局，並與盛弘集團攜手合作，以期引領醫療產業生態的數位化進程。

黃齊元指出，自己將以東海大學智慧轉型中心執行長身分，聯手盛弘集團成立「MIDAS醫療數位轉型產業聯盟平台」(Medical Industry Digital Alliance Symposium)，作為台灣第一個醫療數位轉型平台，將偕同策略夥伴，從全台11,000家診所及8,200家連鎖藥局通路端出發，利用網路鏈結，整合醫藥、醫材、醫療產品及服務，打造虛實整合（OMO）平台。

談到對盛雲的期許，黃齊元表示，經過這次的疫情，診所與藥局將加重扮演第一線深入社區醫療的角色定位，像是亞馬遜在2018年買下網路藥局新創PillPack後，今年又在加拿大、英國、澳洲等地申請「亞馬遜藥局（ Pharmacy）」籌組新團隊大舉進軍醫藥領域，而已經擁有台灣第一大數位化採購平台的盛雲電商，就是要以「智慧+」創造出台灣絕無僅有的O2O醫藥健康平台。

盛弘醫藥2017年轉投資創立盛雲電商，楊弘仁也表示，國際醫療產業未來的發展方向，將是領域間的相互協作，盛弘作為資源整合者，大力推動集團生態系的綜效布局，盛雲併購躍獅，能更有效運用資源優勢，共同創造線上融合線下的B2B2C通路生態。

▲盛雲電商執行長何俊聰。（圖／記者姚惠茹攝）

盛雲電商主打B2B醫藥雲端採購平台，從聯合購藥、配貨、分析庫存到醫材租賃，打造創新的一站式線上平台，而擁有25年系統經驗的盛雲電商執行長何俊聰表示，2020年將是關鍵年，產業的線上經濟將會超過線下，再加上現在新冠肺炎等疫情，更加深宅經濟的線上活動。

何俊聰強調，盛雲電商導入AI智慧科技，兩年來不斷試驗優化商業模式，提供客製化的精準行銷服務，今年疫情以來，業績仍不斷上漲，持續創新高，顯示新零售時代來臨，以大數據、雲端計算、人工智慧等為代表的新興技術蓬勃發展，台灣醫療產業走向數位化的新經濟模式將會加速。

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