阿布達比國家石油公司簽207億美元協議　今年全球最大能源交易

▲阿布達比國家石油公司（ADNOC）將與六大財團簽署207億美元協議，此規模為2020年全球最大的一筆能源交易。圖為阿布達比國際石油公司 (ADNOC)總部。（圖／翻攝自 @AdnocGroup Twitter）

記者林鼎閎／綜合報導

阿布達比國家石油公司（ADNOC）將與六大財團簽署207億美元協議，此規模為2020年全球最大的一筆能源交易。

該項協議當中的101億美元，將用來收購新組建的ADNOC天然氣管道資產公司（ADNOC天然氣管道資產）的49％股份，加上38條管道的租賃權作為協議的一部分。阿布達比國家石油公司將持股該子公司的51％股權，並保留對這些管道的所有權。

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根據CNBC報導，此次參與投資協議的六大財團包括：全球基礎設施合夥公司（Global Infrastructure Partners），布魯克菲爾德資產管理公司（Brookfield Asset Management），新加坡主權財富基金GIC，安大略省教師養老金計劃管理局，NH投資與證券公司 ，以及Snam。

ADNOC集團首席執行官兼阿聯酋國務大臣賈伯（Al-Jaber）表示，「這項交易將使ADNOC進行再投資，並產生更高的效益。」

賈伯還表示，「有跡象表明，在OPEC+減產和全球需求恢復的推動下，石油市場正在收緊。」他指出，這也成為ADNOC持續尋求投資機會的動機之一。

石油價格在最近幾週上漲，西得克薩斯中質原油自3月以來首次突破每桶40美元。 週二亞洲午盤，美國原油下跌0.54％至40.51美元，而布倫特原油下跌0.28％至42.96美元。