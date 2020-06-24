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宏碁旗下「海柏特」規劃明年IPO　智慧空品7月分割至「宏碁智新」

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▲ 宏碁共同營運長高樹國,宏碁共同營運長黃資婷,宏碁亞太區營運總部暨台灣區總經理侯知遠,宏碁數位顯示事業群總經理簡慧祥,酷碁科技總經理鍾逸鈞,電競按摩椅,電競筆電。（圖／記者姚惠茹攝）

▲宏碁亞太區營運總部暨台灣區總經理侯知遠。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（2353）亞太區營運總部暨台灣區總經理侯知遠今（24）日表示，旗下海柏特提供品牌維修服務，目前在全球有1400個服務據點，今年上半年業績成長3倍，並計畫明年在台灣IPO，至於智慧空氣品質解決方案業務，預計今年7月分割至宏碁智新，未來不排除上市櫃。

侯知遠表示，新冠肺炎疫情衝擊亞太區營運，但宏碁掌握到在家工作、遠距教學的商機，所以第2季的營運已經有所回溫，但整體上半年仍呈現衰退狀況，不過在越南、菲律賓和印尼等地拿到大型教育筆電訂單，可望挹注下半年營收，預期營運逐漸回到正軌。

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侯知遠指出，旗下海柏特提供品牌維修服務，目前在全球有1400個服務據點，業務對象涵蓋筆電、手機、印表機、家電、無人機等，市場主要集中在台灣、菲律賓、泰國、馬來西亞、印尼等亞太地區，而且今年上半年業績成長3倍，計畫明年在台灣IPO。

侯知遠進一步指出，宏碁旗下小金雞聚焦擴大智慧空氣品質解決方案業務，並計劃分割相關事業至「宏碁智新」，目前主要協助學校教室、醫療院所改善空氣品質，並已安裝超過2000間教室，同時正在規劃個人與家用的消費品牌，預計7月7日為分割基準日，未來不排除上市櫃。

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