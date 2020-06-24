富達：後疫情時代留意「資金大潮」及「新贏家」　續看好收益主題





▲法人看好收益投資主題。（圖／路透社）

記者陳心怡／台北報導



新冠疫情爆發令全球經濟受創，富達最近出具的報告預期全球經濟成長將呈現偏「U」型復甦。在這個過程中，投資人應該注意全球央行與政府將因釋出龐大資金所帶來的「資金大潮」；其次，在新、舊時代交替之下，未來不排除會在復甦過程中有「新贏家」竄起，包括地區、國家、行業，甚至是單一企業，都有可能是這一批新贏家的成員之一。

根據富達的報告，在後新冠時代，投資人應留意市場上即將出現的三大主題，包括:(一)疫情發展、封城解禁與疫苗研發等持續牽制經濟表現，(二)全球央行與政府釋出龐大的資金量帶來的資金大潮，加上(三)舊新時代交替之下將有新贏家竄起，可以是個別地區、國家、行業，甚至單一企業。

富達投信投資部主管張翠玲表示:「亞洲作為相對較早受到新冠疫情影響的地區，但同樣有望率先復甦，較早走出疫情影響(First-in First out)。雖然預計有一些短期衝擊，但亞洲較其他區域仍相對穩健，長期而言我們持續看好亞洲。在新經濟秩序下，投資人應多留意基本面，挑選經過新冠疫情洗禮後的強勢區域與類股；但未來多項潛在風險(Risk-managed)仍存，防禦措施不可少。在過去市場震盪時，仍有避險性資產表現良好，例如英國公債和美國公債。」

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富達國際多元資產及投資方案團隊投資策略總監張宇翔表示:「受惠各國央行持續降息，我們持續看好收益(Income-seeking)投資主題，投資人可在動盪市場中，增加對抗波動的保護性及提升收益的可預見性。在當前的反彈中，投資人應心存謹慎，發掘優質標的。我們尤其看好亞洲高收益債，當前的信用利差，賦予了亞洲高收益債具吸引力的收益和回報機會。」

另外，富達指出，後新冠時代的復甦可能差異極大，投資人可多留意解封後的贏家及輸家， 尋找具備「長期企業價值完善」以及「股利能迅速恢復」的企業。往後的投資不僅要更具適應力，也需在震盪後回復更快。

張翠玲指出，疫情過後，在科技及通訊服務產業(Technology)中出現延後需求的機會率超過九成，相關企業將受惠。另外，因為更多人留在家中，料繼續帶動線上零售銷售強勁，相對實體零售、線上零售較具韌性。張翠玲補充:「亞洲政府在政策上的支持與亞洲人才回流，長期而言，科技產業有機會大躍進。」

整體來看，2020下半年市場風險不斷，震盪格局難免。在負利率與低利率環境下，收益投資仍是主流，投資人的投資策略可集中多元佈局，在尋找收益的同時，也需留意提高對抗波動的防禦力。

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