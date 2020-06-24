疫情衝擊不可避免！　金管會主委黃天牧對金融業下半年獲利有信心

▲金管會主委黃天牧。（圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

今年台灣金融業受到疫情干擾，使得獲利下滑，金管會主委黃天牧今（24）日指出，在疫情爆發期間，政府推出相關紓困措施，金融業上半年獲利難免受到影響，儘管各業別有所差距，但隨著疫情逐步回穩，因此仍對金融業下半年獲利有信心。

金管會主委黃天牧今天接受媒體聯訪時指出，從央行6月18日理監事會決議，對下半年台灣經濟成長率預測值為2%，相較於其他國家，國內基本面在「保2」經濟成長下，金融業也會保持適度成長，儘管配合紓困措施，金融業上半年獲利難免受到影響，但各業別有所差距。

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觀察各業別獲利差距，黃天牧表示，壽險業今年前4月獲利表現穩健；證券業務方面，證券商經紀手續費收入較去年成長，上半年獲利也不錯；銀行業確實有所衝擊，但從金融監理角度來看，雖受到疫情衝擊，但更重要的是金融機構的「強韌性」，目前銀行逾放比介在0.23%至0.24%之間，備抵呆帳覆蓋率逾560%，以利息收入為主的金融業來說，體質好才能持久，儘管獲利短暫衝擊不可避免，但長期來看，金融業體質不錯，因此對下半年金融業獲利有信心。

銀行局長莊琇媛進一步分析，今年1至5月國銀較去年同期減少12%，細部探究銀行業獲利結構，主要包含利息收入、手續費收入、投資收入，其中利息收入、手續費收入較去年同期呈現增加態勢，唯一投資收入則呈現減少，與全球金融市場變動有關，但隨著市場穩定後，加上政府針對受疫情影響的產業、個人提出紓困措施，經濟將會逐步穩定，銀行業獲利也會回升。

不過，受到疫情衝擊各國企業營運，國銀海外授信踩雷案頻傳，黃天牧認為，授信是銀行主要，而海外授信與近期國外政經情勢有所關連，確實有個案發生資產品質不良的問題，但仍不影響銀行體質，身為主管機關也會關注大陸、新南向等海外地區的風險，同時也會透過業務檢查了解當地情況，必要時也會採取相關監督機制。

另在低利率環境下，加上全球股債市波動劇烈，壽險業也面臨淨值比變動幅度大的挑戰，黃天牧坦言，「壽險業對利率很敏感」，因此在壽險業韌性上訂定財務指標，如資本適足率（RBC）、淨值比等，觀察20多年來保險業變動，相信絕大部分保險公司都能因應政經情勢變化、金融變遷，「我們也有信心」，保險業能夠永續經營。

保險局長施瓊華也提及，在疫情影響下，金融市場波動度高，首季淨值比、資本適足率確實有保險公司未達門檻，但如今已有所改善，因此在動態監理上，不斷要求保險業注意這2指標所帶來的影響，反映過去資產配置、投資等是否穩健，以及未來是否要增資，或調整資本市場結構，也讓保險業能夠及早因應。