　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

疫情衝擊不可避免！　金管會主委黃天牧對金融業下半年獲利有信心

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲金管會主委黃天牧。（圖／記者林敬旻攝）

▲金管會主委黃天牧。（圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

今年台灣金融業受到疫情干擾，使得獲利下滑，金管會主委黃天牧今（24）日指出，在疫情爆發期間，政府推出相關紓困措施，金融業上半年獲利難免受到影響，儘管各業別有所差距，但隨著疫情逐步回穩，因此仍對金融業下半年獲利有信心。

金管會主委黃天牧今天接受媒體聯訪時指出，從央行6月18日理監事會決議，對下半年台灣經濟成長率預測值為2%，相較於其他國家，國內基本面在「保2」經濟成長下，金融業也會保持適度成長，儘管配合紓困措施，金融業上半年獲利難免受到影響，但各業別有所差距。

請繼續往下閱讀...

觀察各業別獲利差距，黃天牧表示，壽險業今年前4月獲利表現穩健；證券業務方面，證券商經紀手續費收入較去年成長，上半年獲利也不錯；銀行業確實有所衝擊，但從金融監理角度來看，雖受到疫情衝擊，但更重要的是金融機構的「強韌性」，目前銀行逾放比介在0.23%至0.24%之間，備抵呆帳覆蓋率逾560%，以利息收入為主的金融業來說，體質好才能持久，儘管獲利短暫衝擊不可避免，但長期來看，金融業體質不錯，因此對下半年金融業獲利有信心。

銀行局長莊琇媛進一步分析，今年1至5月國銀較去年同期減少12%，細部探究銀行業獲利結構，主要包含利息收入、手續費收入、投資收入，其中利息收入、手續費收入較去年同期呈現增加態勢，唯一投資收入則呈現減少，與全球金融市場變動有關，但隨著市場穩定後，加上政府針對受疫情影響的產業、個人提出紓困措施，經濟將會逐步穩定，銀行業獲利也會回升。

不過，受到疫情衝擊各國企業營運，國銀海外授信踩雷案頻傳，黃天牧認為，授信是銀行主要，而海外授信與近期國外政經情勢有所關連，確實有個案發生資產品質不良的問題，但仍不影響銀行體質，身為主管機關也會關注大陸、新南向等海外地區的風險，同時也會透過業務檢查了解當地情況，必要時也會採取相關監督機制。

另在低利率環境下，加上全球股債市波動劇烈，壽險業也面臨淨值比變動幅度大的挑戰，黃天牧坦言，「壽險業對利率很敏感」，因此在壽險業韌性上訂定財務指標，如資本適足率（RBC）、淨值比等，觀察20多年來保險業變動，相信絕大部分保險公司都能因應政經情勢變化、金融變遷，「我們也有信心」，保險業能夠永續經營。

保險局長施瓊華也提及，在疫情影響下，金融市場波動度高，首季淨值比、資本適足率確實有保險公司未達門檻，但如今已有所改善，因此在動態監理上，不斷要求保險業注意這2指標所帶來的影響，反映過去資產配置、投資等是否穩健，以及未來是否要增資，或調整資本市場結構，也讓保險業能夠及早因應。

ET快訊
快訊／愛河死者身體特徵曝！法醫拼湊屍塊：身高160cm、頭髮
國三女手機跳訊息：喜歡在妳體內…母嚇傻衝摩鐵！她激戰大12歲
相差37歲曾在街上熱吻！89歲黨國大老第2春告吹　女音樂家要
快訊／愛河分屍案初步相驗結果出爐！屍塊全裝2旅行袋內
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

疫情帶來需求　愛立信：COVID-19凸顯網路重要性

盛雲完成增資併購引進策略投資人　打造全台首家AI數位醫療健康平台

NCC通過台灣之星、亞太電信5G資安計畫

宏碁旗下「海柏特」規劃明年IPO　智慧空品7月分割至「宏碁智新」

富達：後疫情時代留意「資金大潮」及「新贏家」　續看好收益主題

疫情衝擊不可避免！　金管會主委黃天牧對金融業下半年獲利有信心

台股上漲48點！鴻海強漲逾4%　指數收11660點

長榮海董監改選張國華續掌舵　下半年營運恢復去年同期水準

台積電「菜鳥工程師」年薪31個月！薪酬中位數163萬元　總裁魏哲家領2.93億元

統一斥資百億打造物流園區　董座羅智先：最快二年就能運作

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

王大陸「可愛舞蹈」助陣四葉草隊　黃子韜虧是「打醬油」：你有跳嗎XD

超狂老爸把「女兒最愛」刺小腿　 馬麻無限白眼！網：正宮輸情人

《DD52》她跳舞全部導師都讚爆！　潘瑋柏起雞皮疙瘩、陳立農「舞蹈擔當來了」

四川阿壩水資局發洪水橙色預警　三峽大壩若潰堤「摧毀力勝核彈」

馬麻回來惹～柴「開飛機＋笑眼」　療癒表情融化網：眼裡滿滿愛 ❤

疫情帶來需求　愛立信：COVID-19凸顯網路重要性

盛雲完成增資併購引進策略投資人　打造全台首家AI數位醫療健康平台

NCC通過台灣之星、亞太電信5G資安計畫

宏碁旗下「海柏特」規劃明年IPO　智慧空品7月分割至「宏碁智新」

富達：後疫情時代留意「資金大潮」及「新贏家」　續看好收益主題

疫情衝擊不可避免！　金管會主委黃天牧對金融業下半年獲利有信心

台股上漲48點！鴻海強漲逾4%　指數收11660點

長榮海董監改選張國華續掌舵　下半年營運恢復去年同期水準

台積電「菜鳥工程師」年薪31個月！薪酬中位數163萬元　總裁魏哲家領2.93億元

統一斥資百億打造物流園區　董座羅智先：最快二年就能運作

疫情帶來需求　愛立信：COVID-19凸顯網路重要性

4人玩水只剩1人回來！3男孩「一個拉一個」救援...結果都下去了

教練累喊：脖子好緊！體班妹好心進房幫按摩…下秒遭脫衣猥褻大崩潰

94%土地8500萬年前沉入海底　「西蘭大陸」2張新地圖曝光

想搶中衛口罩看過來　電商端午連假天天開賣5大顏色

桃機開放3航空載客轉機「排除中國大陸」　指揮中心公佈原因

澳洲智庫：僅23％民眾相信中國　超過9成望尋找新合作夥伴

張立昂絕美「變性」照曝光：撞臉北川景子！　韋禮安一看也戀愛了

陸國防部：印軍越線攻擊交涉官兵　傷亡衝突完全是印度責任

影／開車前和男友「交纏喇舌」…嫩妹被測出酒駕超委屈！　交警：親太久了

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

財經熱門新聞

超級富豪狀告老臣討家產　民視、味王公司派剉咧等

快訊／中華電拿下「數位身分證」標案

大樂透端午加碼14人獨得　百萬大紅包剩48組

投保要注意！　這6個職業工會欠繳勞保費、勞保局暫拒給付

0056成分股換血報明牌　唯二金融股可下手？

外幣進場時機點大公開！　外匯專家教你搶賺美元、日圓、人民幣

廣達旗下「雲達」獲選Open RAN聯盟　可望進入美國5G國家隊

台積電「菜鳥工程師」年薪31個月！薪酬中位數163萬元

超狂大戶刷卡2億稅款　竟賺一個愛馬仕包

即／威力彩9.2億開獎　連槓37期今年最高

振興三倍券超商預購　首波只開放7天

每月存1萬平均報酬率超10%　0050、0056成退休族最愛

股東控訴股票成廢紙　華映楊梅廠爆衝突

防疫超前部署！日月光：3月起暫停約200名主管獎金

更多熱門

相關新聞

6/29起外籍人士可申請來台　2目的除外

6/29起外籍人士可申請來台　2目的除外

指揮中心表示，下週一（6/29）起，因應商務經貿交流及人道因素等需求，將放寬外籍、香港及澳門人士入境申請。副指揮官陳宗彥表示，外籍人士除了觀光、一般社會訪問以外，均得提出申請；港澳人士除了特殊人道考量及緊急協處、商務履約、跨國企業內部調動、已取得我居留證之國人配偶、子女及商務經貿交流，也同等適用。

快訊／國內連續73天無本土病例！

快訊／國內連續73天無本土病例！

北京直擊／進口變本土 鮭魚重新上架

北京直擊／進口變本土 鮭魚重新上架

全球最大保健食品廠GNC宣告破產！

全球最大保健食品廠GNC宣告破產！

金管會主委黃天牧出招解決殭屍股　明年推「造市者制度」！　

金管會主委黃天牧出招解決殭屍股　明年推「造市者制度」！　

關鍵字：

金管會黃天牧金融業獲利疫情新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

下載FaceApp慘了　玩家哭：被迫付650元

35杯飲料遭惡棄「全免費送」　報警下場傻爆！

俄18歲網美「重機飆時速90km」甩噴街頭

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

機車爆乳妹網狂重播　神到本尊了！

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

國軍體測「每年一次改每月」　基層怒：要開戰了嗎？

北韓官媒：金正恩暫停對南韓採軍事行動計畫

小隻馬遇襲胸壯狼　慘遭當眾扯下內衣狂毆

只有三天！麥當勞「熱門餐點」買1送1　薯餅免費吃

木村拓哉私密片罕見曝光…「嘟嘴索吻」下秒笑炸啦！

中衛口罩8色全上　博客來今早開搶

CEO男友玩雙飛！閨蜜當小三求歡：我那裡在流血

三峽大壩易被炸？專家：沒這麼蠢

更多

最夯影音

更多
Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！
當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面