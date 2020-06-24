曾演出2000部↑色情片！美「AV男星」被控性侵　最久坐牢90年

▲美國知名AV男星傑瑞米（Ron Jeremy）曾經演出超過2000部電影，23日被起訴性侵、猥褻，若罪名成立，可能面臨90年有期徒刑。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國知名AV男星傑瑞米（Ron Jeremy）曾經演出超過2000部作品，甚至因此登上金氏世界紀錄。檢察官23日宣布，他被指控於2014年至2019年犯下性侵、猥褻等罪行，如果罪名成立，最高可能面臨90年的牢獄之災。

綜合CNN、BBC報導，現年67歲的傑瑞米被指控2014年在西好萊塢（West Hollywood）某屋內性侵一名女子，2017至2019年間在上述地點不遠處的酒吧裡犯下另外3案。受害者姓名未被公布，年齡介於25歲至46歲之間。

洛杉磯郡地方檢察官萊西（Jackie Lacey）於23日宣布起訴，並建議把保釋金設定為660萬美元（大約新台幣1.9億美元）。據悉，若罪名成立，傑瑞米最高將面臨90年的有期徒刑，而相關單位已於22日提出逮捕令。

▲67歲的傑瑞米（Ron Jeremy）被控性侵，23日出現在洛杉磯高等法院。（圖／達志影像／美聯社）



傑瑞米原名海耶特（Ronald Jeremy Hyatt），是AV產業的指標性人物，也是最知名色情電影演員之一，1970年代至今已經演出2000多部作品，甚至因此登上金氏世界紀錄中「成人電影中出場次數最多」的榜單。

《滾石》雜誌在2017年#Metoo運動期間報導，十多名女性指控傑瑞米做出與性相關的不當行為，包括猥褻、不適當撫摸、非合意性等等。傑瑞米當時矢口否認，並稱「從來沒有，也不會性侵任何人」。

傑瑞米的經紀人魯西奧利（Dante Rusciolelli）表示，《滾石》先前的指控被證明是錯誤的，但談到這次指控時表示，「我們目前沒有獲得任何證明他清白的證據」。他透露已經放棄這名客戶，「我們希望這些針對他的指控不是真的，但如果屬實，我們希望他受到全面的法律起訴」。

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