人類比其他動物聰明　德科學家解開「ARHGAP11B」獨有基因

▲有德國研究團隊證實，“ARHGAP11B”為人類特有「聰明基因」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者王詩晴／綜合報導

「人類為何比其他靈長類動物都聰明？」一直是一個科學家遲遲無法解開的難題。據美國雜誌《Science》近日發表的一項研究，有德國科學家指出，人類具有專屬的「聰明基因」，使人類在進化過程與其他靈長類區分。

人類與黑猩猩的基因約有99％相似，但人的腦容量卻是黑猩猩的3倍。因此，人類的祖先在進化的過程中必有產生基因變異，而刺激了大腦的生長。

德國馬克斯.普朗克分子細胞生物學與遺傳學研究所（Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics）的韋蘭德.B.亨特教授與其研究團隊就曾暗示，一個名為「ARHGAP11B」的人類獨有基因，在人類進化史中扮演非常重要的角色。因此，他們用非人類靈長類絨猴模型展開相關研究。

此團隊使用綠色螢光蛋白測試這種人類特有「ARHGAP11B」基因在絨猴胚胎中的反應，卻發現在新皮質區域，呈現了與人類相同的反應，而成功創造了第一個具有「ARHGAP11B」基因的非人類靈長動物，而且此基因也增加了絨猴胚胎的腦容量，以及提高腦皮質上皺褶的形成。

由於此研究顯示「ARHGAP11B」基因可使非人類靈長動物腦容量擴張及腦皮質產生皺褶，研究團隊因此證實「ARHGAP11B」為讓人類比其他靈長動物聰明的「聰明基因」。