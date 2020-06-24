長榮海董監改選張國華續掌舵　下半年營運恢復去年同期水準

▲長榮海運股東會今（24）日登場，今年進行董監改選，大房長子張國華仍當選新任董事名單。（圖／長榮海運提供）

記者林淑慧／台北報導

長榮海運股東會今（24）日登場，今年進行董監改選，大房長子張國華仍當選新任董事名單；針對下半年營運展望，長榮海運董事長張正鏞表示，第三季為貨櫃旺季，下半年貨量可望恢復去年同期水準。

依據長榮海運今天改選結果，當選新任董事名單包括為繪公司代表人張正鏞、張國華、巴拿馬商長榮國際代表人柯麗卿、巴拿馬商長榮國際代表人謝惠全、繪公司代表人戴錦銓、長榮鋼鐵代表人吳光輝，及三席獨立董事游芳來、黎昌州及張家琦。

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長榮海運董事長張正鏞表示，今年2至5月各國鎖國期間，各航線貨量約減少10%-20%左右。隨著各國陸續解封，遞延需求發酵，東西向航線兩大市場及亞洲近洋航線的貨量從6月起已經顯著回升。

由於COVID-19有效疫苗尚處於測試階段，市場上仍存有第二波疫情擴散疑慮。另外，主要消費市場有大量的勞工失業，消費能力降低，未來對貨物需求強度將是市場復甦的重要觀察指標，這也將是航運業第四季貨載表現優劣與否的關鍵因素。

展望後市，依據Alphaliner今年5月份最新資訊顯示，2020年市場新增運力 671,071 TEU，較2019年增加2.9%，但貨量預估減少8.8%。目前閒置運能達2,647,182 TEU，佔全球總運能11.3%，大幅縮小運能供需差距。2021年市場預計新增運能2.8%，貨量增長6.8%，市場供需差距逐步縮小中。

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