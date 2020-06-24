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金管會主委黃天牧出招解決殭屍股　明年推「造市者制度」！　

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▲金管會主委黃天牧。（圖／記者林敬旻攝）

▲金管會主委黃天牧。（圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

在疫情趨緩下，金管會解除限空令，國安基金是否退場也受到市場矚目，主委黃天牧今（24）日表示，政經情勢不斷變動，股市「變是常態」，黑天鵝、灰犀牛將會持續發生，但他仍對股市相當有信心。另為解決國內「殭屍股」橫行問題，預計明（2021）年6月底提出「造市者流動性制度」。

金管會主委黃天牧今天接受媒體聯訪時表示，隨著政治、經濟、金融環境不斷變動，股市波動是正常的，「變是常態」，黑天鵝、灰犀牛仍會發生，但重點在於金融機構是否有足夠韌性因應，由於資本市場走了多年，投資人也相對成熟，1700多家上市櫃公司的公司治理、基本面、殖利率等績效有目共睹，「我對股市相當有信心」。

請繼續往下閱讀...

根據金管會統計，台灣與全球主要市場股價指數相比，台股今年以來跌幅達3.21%，相較於香港跌幅11.64%、新加坡跌幅18.24%、日本跌幅4.68%、美國道瓊跌幅8.35%，表現相對穩定，僅略低於上海跌幅2.61%、韓國3.02%，而深圳成指則上揚13.07%。

黃天牧指出，既然有信心，即便有短暫波動，但仍要回歸基本面，儘管現階段已解除限空令，但市場若出現非理性或有較大變化時，主管機關站在穩定市場的前提下，也會做出必要的作為。

證期局長張振山也認為，「危機就是轉機」，尤其在全球市場變動時，國內疫情相對穩定，除了基本面表現不錯外，觀察近3個月的日均交易量表現，4月1600億元、5月1700億元、6月1900億元，到昨天更來到2000億元，顯示市場穩定時，投資人有信心，也不必過度擔憂國際衝擊，足以抵抗外來的黑天鵝、灰犀牛。

張振山表示，針對雞蛋水餃股已有訂定下市機制，但如何讓體質不錯，但流動性少的「殭屍股」活絡起來，目前研擬推動造市者流動性制度，並祭出足夠誘因，期盼券商扮演台股造市者的角色，現階段已有業者意願加入，由於證交所仍在規劃時程，預計明（2021）年6月底出爐。

另在疫情衝擊下，為減緩企業申請IPO掛牌影響，黃天牧也提及，今年設定IPO家數共有52家，但上半年IPO掛牌的企業只有9家，因此預計7月祭出寬容措施，期許透過鬆綁IPO掛牌條件，讓原先因疫情無法順利上市櫃公司盡量降低衝擊，目前看起來到年底，「不敢說百分百52家都可以」，但會盡量努力達標。

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