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三倍券icash祭電子票證最高優惠方案　消費滿額享855元等值回饋　

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▲因應新冠肺炎疫情，統一超商董事長羅智先（圖左）表示，全世界都希望疫情「Flatten」（平緩），台灣這邊也是一樣，下半年營運只能邊走邊看。(圖/記者林淑慧攝)

▲因應新冠肺炎疫情，統一超商董事長羅智先（圖左）表示，全世界都希望疫情「Flatten」（平緩），台灣這邊也是一樣，下半年營運只能邊走邊看。(圖/記者林淑慧攝)

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券即將在七月登場，各家業者搶攻多元支付大餅，統一超商祭出icash 2.0登錄，消費滿額最高可享855元等值回饋，為電子票證最高回饋方案，董座羅智先看好暑假迎來解封及出遊旺季挹注營運，集團數位會員數衝刺千萬人次可期。

振興三倍券將在7月1日開放實體預購與綁定數位工具，經濟部表示，三倍券加碼方案目前已通過49家業者的優惠方案；官員預估，將有七成民眾選擇非實體管道領取三倍券，整體可望創造1000億元消費振興國內經濟。

請繼續往下閱讀...

後疫情時代，超商、零售業者力拚會員經濟，並祭出多款方案搶搭振興三倍券順風車。羅智先指出，統一超商以「多通路積點」、「1點成金」兩大策略，祭出跨通路的會員點數利器，以發揮集團優勢打造熟客生態圈。

針對振興三倍券加碼方案，參與電子票證的業者，包括LINE Pay一卡通、悠遊卡等。統一超商規劃民眾持icash 2.0登錄振興三倍券，消費滿額最高可享855元等值回饋，堪稱電子票證各家方案最高優惠。

依據內部統計，7-ELEVEN自6月1日起整合集團資源推出「3大支付立折5%」活動，憑icash2.0、icash Pay、OPEN錢包三大支付工具相關優惠活動，廣受消費者青睞，亦帶動業績成長，目前整體支付佔比達已23.5%，亦帶動整體非現金支付佔比直逼35%，會員數再成長近800萬人。

為方便民眾了解不同領取管道的方式及加碼方案，蔡政府已建置振興三倍券官方網站（https://3000.gov.tw/），而經濟部公布通過審查參與三倍券的信用卡、電子支付與電子票證共49家業者，相關優惠方案屆時可望統整於此，號召全民攜手創造「全台最大年中慶」。

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