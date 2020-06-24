勞動部：無薪假飆破3萬人！　超過半數來自製造業

▲根據勞動部最新統計指出，台灣無薪假人數已達30,505人。（圖／記者李毓康攝）

記者邱倢芯／台北報導

勞動部今（24）日公布減班休息（無薪假）最新統計人數，截至目前為止，台灣無薪假人數已突破3萬人，達到30,505人，實施無薪假的企業數有1,334家，人數有超過半數為製造業。

據了解，本週無薪假人數達到30,505人，較上週實施人數的29,838人增加667人；而實施的企業數量，從上次公布的1,323家，增加為1,334家，增加數量有11家。

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根據勞動部最新釋出了《勞雇雙方協商減少工時》報告行業別區分，實施無薪假最多的行業為批發及零售業（417家），在批發及零售業中，被實施無薪假的員工人數為5,036人。

在製造業中，實施無薪假的業者數量為349家，其中金屬機電工業有147家（5,470人）、資訊電子工業有38家（1,960人）、化工工業為76家（5,616人）、民生工業為88家（3,001人）；整體製造業實施無薪假的人數達到16,047人，超過半數。

若以地區別來看，台北市實施無薪假的企業有376家，為全台實施無薪假企業最多的地區；不過桃園市企業則是無薪假實施人數最多的地區，人數高達6,068人。