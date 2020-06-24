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CIP攜手MVOW風機國產化陸續到位　台灣風機國家隊成型

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▲左起為MVOW台灣業務總監Maida Zahirovic、CIP開發長許乃文。（圖／CIP提供）

▲左起為MVOW台灣業務總監Maida Zahirovic、CIP開發長許乃文。（圖／CIP提供）

記者姚惠茹／台北報導

哥本哈根基礎建設基金（Copenhagen Infrastructure Partners, CIP）今（24）日宣布，攜手台灣菱重維特斯離岸風電公司（MHI Vestas Offshore Wind，MVOW）串起台灣風機產業鏈，而CIP彰芳西島與中能風場是第二階段潛力場址中唯二通過風機國產化審查的風場計畫，助攻本土供應鏈發展。

MVOW表示，公司從2017年起便啟動本土選商與議約過程，以建立永續產業鏈為目標，目前各項零組件簽約已陸續到位，自去年底通過國產化審查之後，目前MVOW已完成10項關鍵零組件合約簽署，風機國家隊雛型已浮現。

請繼續往下閱讀...

MVOW指出，彰芳西島及中能風場雖僅獲配900MW併網容量，而面對上半年度因疫情禁飛等嚴苛條件，MVOW仍積極完成各項零組件的最終採購合約，以葉片舉例來說，MVOW為目前唯一落實葉片國產化的風機系統廠，已與天力離岸風電科技正式展開葉片生產，葉片廠落腳台中港工專二的新設廠房，佔地210,000平方公尺，除了投注最新型設備用以生產經認證的V174系列機組葉片外，也將協助訓練本土技術人員，使天力完備產能，進軍亞太市場。

MVOW進一步指出，輪轂鑄件及機艙底座鑄件方面，永冠能源再台中港投資超過50億元的新設產線已啟動建置，將供應MVOW的離岸風機輪轂及機艙底座等鑄件，至於配電盤則是由國內業者士林電機與日商三菱電機聯手，催生離岸風機用之機電設備國產化，包含66kW高壓配電盤，也成為首家且唯一落實配電盤國產化的風機系統廠。

MVOW台灣業務總監Maida Zahirovic表示，MVOW V174機型為目前世界上獲IEC Class T（抗颱等級）的最大機組，經過驗證並具可融資性，專門針對台灣風況及海況而設計，而V174系列機組也已進軍亞太市場，參與零組件生產過程的本土廠商，將能站穩供貨輸出亞太的第一步。

Maida進一步補充，發展台灣本土產能的關鍵作為，需以足夠的經濟規模、以具融資可行性、可保性且已有安裝實績的大型風機實際下單本土供應商，如此才能形成永續、具競爭力的產業鏈，進而在未來打入國際市場，而MVOW也期待穩定的國產化政策能幫助延續本土產業鏈的發展。

CIP開發長許乃文表示，風機本土化正式起步是匯集多方努力的成果，並以落實國產化的切身經驗呼籲，本土產業鏈的建立必須有穩定政策的扶植，逐漸積累能量方能日益成熟，而MVOW V174系列的本土產業鏈是具融資性與可保險性的技術，是永續發展的起點。

CIP呼籲政府應積極確保第二階段潛力場址1400MW 的風機零組件，本土供應鏈都有接到單，CIP更倡議提高第三階段區塊開發時的產業關聯審查配分與標準，以保障本土產業鏈的投資，並創造開發業者間的良性競爭。

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