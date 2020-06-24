眼紅姊姊爽吃米其林！「 男友請海底撈」她爆氣：窮酸鬼裝有錢吃的

▲新加坡女子匿名抱怨男友不如姊姊的男友。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



記者吳孟臻／綜合報導

「海底撈是給窮人裝有錢吃的」！新加坡一名女子日前嫌棄男友送的700元新幣（約台幣1.5萬元）LV錢包，比不上姊姊男友送的1000新幣（約台幣2.1萬元）的香奈兒錢包，受到網友的撻伐。21日她再度發文，砲轟男友約會帶她吃海底撈，而不是去米其林餐廳用餐，拜金言論再度引發網友怒火。

女子在臉書粉專《NUSWhispers》匿名PO文表示，因為新冠肺炎疫情封城，她與姊姊都和男友很久沒見面，好不容易盼到約會的日子。約會當天，姊姊男友開著賓士車，男友卻帶她搭捷運，害她必須忍受捷運上的臭味，更直言，「大眾交通工具是給窮人搭的」。

女子接著抱怨，因為還在疫情期間，男友認為中國城的開放式商店比密閉、擁擠的購物中心安全，雖然女子認同這點，但當她知道姊姊和男友逛的是珠寶店、名牌店，她氣瘋了，批評中國城是老人家的逛街地點，年輕人才不會去。

到了晚餐時間，女子再度把自己的約會行程跟姊姊比較，抱怨自己吃的是50新幣（約台幣1000元）的火鍋套餐，姊姊則在三星米其林法國餐廳吃浪漫的燭光晚餐，一餐要價500新幣（約台幣1萬元）。累積一整天不滿的她，直批「吃海底撈就像送LV錢包，是窮人在裝有錢，真正的有錢人都直接去吃米其林」！

女子表示，數周前的「名牌包比較文」受到網友批評指教後，已經努力試著不要把男友跟姊姊男友做比較，但當天的事情實在太扯，忍不住再度發文，好好宣洩自己的情緒。

▼臉書原文，如遭刪除請見諒。



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