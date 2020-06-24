騰訊每股飆破500港元　市值擠下阿里巴巴創新高

▲騰訊股價連日飆漲。（圖／視覺中國CFP）

記者陳政錄／綜合報導

繼昨日大漲4.9%後，騰訊股價今日開盤突破每股500元（港元，下同）大關，現報500.5，漲幅0.623%，總市值4.7816兆元，超過阿里巴巴的4.77兆元，不只港股「股王」歸位，也站穩大陸市值最高的互聯網上市公司寶座。

據了解，騰訊本周將發布多項新款手遊，正值疫情期間，在看好遊戲業務增長的憧憬下，刺激騰訊股價連升7日，昨天更大漲4.9%破頂，報每股497.4元坐收，換算單日市值進帳超過2000億美元。

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▲騰訊遊戲業務在疫情期間被看好。（圖／CFP）

第一上海首席策略師葉尚志說，騰訊是疫情期間的主要受惠股之一，因為「大家不敢外出，在家打機、玩遊戲，業務進展是不錯。」

據香港《Now新聞》報導，市場關注將於27日（周六）舉行的騰訊遊戲年度發布會，預計將有超過40款遊戲的最新動態；從宣傳海報來看，新手機遊戲《地下城與勇士》以及《英雄聯盟》都可能亮相，雲遊戲領域也會是一大看點。

彭博報導分析，綜合各大行對騰訊股價的目標平均預測，約在511元左右。

另根據富比士即時富豪排行榜，由於騰訊股價飆升，創辦人馬化騰最新身價已逾550億美元，增加幅度將近7%，超越排名第二的阿里巴巴集團創始人馬雲，成為中國首富。

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