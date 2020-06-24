共機8度闖入曝「台灣是中共弱點」　美學者：習近平成績單未完成的部分

▲國防部證實，共機越過台海中線，我軍升空載彈攔截驅離。（圖／國防部提供）

記者丁維瑀／綜合報導

共機兩周內第8度擾台，可見北京近期加大對台灣的軍事施壓。美國學者認為，這些舉動，是中國國家主席習近平告訴台灣的訊息，武統仍是選項之一，台灣議題也可能是習的弱點，「台灣是習近平成績單上未完成的部分。」

《美國之音》報導，中國各型軍機從本月9日到22日8度進入台灣西南空域，轟-6於22日更是首次加入戰機群。美國布魯金斯學會外交政策項目研究員何瑞恩（Ryan Hass）認為，從近期的印中衝突、南中國海紛爭與香港議題等來看，中國都在加強對地區的控制，北京對台灣的軍事施壓不能算是「孤立行動」。

▲印度民眾燒毀中國製產品，表達對印中血腥對峙的不滿。（圖／路透）

何瑞恩曾任歐巴馬政府白宮國安會中國、台灣與蒙古事務主任，他上周在戰略與國際研究中心一場討論會指出，習近平如果有弱點，就是內部對手想要攻擊他的成績單，「那或許會是台灣。台灣是他成績單未完成的部分。」

台灣願景基金會執行長賴怡忠觀察到，蔡英文贏得第二個任期，國民黨近期欲實施在兩岸方針更強調民主人權的改革，對此局勢，北京並不樂見，加上美中有脫鉤趨勢，中方的評估便是僅剩下「軍事牌」可打。

華盛頓智庫史汀生中心中國項目主任孫韻表示，北京過往認定統一是時間早晚問題，如今種種情勢對其不利，隨著蔡英文來到第二個任期，中方也會擴大對台軍事施壓的選項。

美國總統大選將於今年11月展開，在對台政策方面，何瑞恩認為，美國在台灣有長久利益，因此數十年來對台方針都保持不變。

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

何瑞恩表示，雖然美台沒有實質外交關係，但長期保障台灣安全下，也能確保美方的影響力與可信度。如果川普連任，何瑞恩預計，美對台政策會與過往的方向一致，給台灣更強的安全、外交支持，也能更以平常心看待美台高層官員的往來，同時越願意公開美在台周邊的軍事活動。

可惜的一點是，何瑞恩認為，川普政府雖然給予台灣支持，卻沒將範圍擴大到經濟領域，美台自2016年後便沒有舉行貿易投資框架協議的會談，也沒有進行雙邊自由貿易協定的商討。

至於如果是民主黨籍的前副總統拜登成為美總統，何瑞恩表示，民主黨會有3個地方與川普政府不同，包括更強化與台的經濟關係、與台達成更廣泛的合作議題、在台海兩岸關係的問題更深入，避免誤判情勢。

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