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火車快到終點站收「確診通知」　全車乘客恐慌亂竄...22名人被迫一起隔離

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▲▼火車,印度,示意圖。（圖／視覺中國）

▲男子搭火車時收到確診通知。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

印度一名男子坐火車時突然接到新冠肺炎確診通知，嚇壞在身旁偷聽乘客，消息很快便傳遍整個車廂引發恐慌，許多人嚇得四處逃竄，紛紛要和他隔開距離，事件造成22名乘客被迫一起接受隔離，讓民眾質疑，當局為什麼會讓一個可能確診的案例自由搭火車。

鐵路官員辛格(Haridwar Anuj Singh)22日表示，確診的48歲男性是一名在諾伊達市(Noida)一家電池製造公司的員工，21日下午從加濟阿巴德市(Ghaziabad)搭乘火車途中，突然接到自己確診的通知簡訊，他立即回電想要確認時，對話內容被附近乘客聽見立即引發恐慌。

赫爾德瓦爾市(Haridwar)首席醫學官奈薩尼(Saroj Naithani)表示，這名男子目前已被送至當地的美拉醫院(Mela hospital)隔離接受治療，火車上22名乘客也被送到當地的政府機構接受隔離。據了解，男子下車的赫爾德瓦爾市已經是距離終點站的倒數第二站。

面對大眾質疑男子為何可以搭乘火車，官員表示，男子當初在任職公司接受檢查後，在收到檢查結果前照理說應該要限制他的出入，然而檢查後公司立即派他出差，才會讓他上了火車。

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