合庫金董事改選　公股陣營拿下13席續掌主導權　農會仍保有2席

▲合庫股東會。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

合庫金今（24）日舉行股東會，並且選任第四屆董事會，包含要選出15席董事、四席獨立董事，這次重點在於農會推出一席獨立董事提名人姿君法律事務所律師陳姿君。選舉結果，這次公股陣營拿下13席、農會拿下2席，農會皆是一般董事，未拿下獨立董事。

合庫金股東會出席率92.86%，這次董事改選，財政部與公股陣營仍是具有主導權，這次財政部推派七席董事提名人雷仲達、陳美足、施遵驊、江瑞堂、李新仁、傅正華、黃勤文、一席自然人董事陳忠榮；台灣金聯則有一席劉育紘；信合社代表麥勝剛以及合庫工會代表陳國揚，共計11席屬於公股陣營，足額推派。

請繼續往下閱讀...

而農會一般董事推蕭景田、張永成；獨立董事陳姿君，在獨立董事上形成五搶四。

選舉結果公股陣營拿下13席董事，一般董事拿下9席，獨立董事4席；農會拿下2席，未有獨立董事。

當選的一般董事名單包括公股陣營提名的合庫金董事長雷仲達、合庫金總經理陳美足、央行發行局局長施遵驊、中華郵政總經理江瑞堂、合庫銀行彰營分行副理陳國揚、合庫證券總經理李新仁、合庫銀行政管理部科長傅正華、中經院諮詢委員陳忠榮（屬自然人董事）、信用合作社聯合社理事主席麥勝剛；以及由農會提名的農會理事長蕭景田、農會總幹事張永成。

四席當選獨董包括財政部提名的原有獨董林軒竹、謝穎青，以及新提名的林漢奇與張銘珠法律事務所所長張銘珠。