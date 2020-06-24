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人妻爆頭陳屍沙發...家屬揭「關鍵證據」翻案　外遇夫坦承：想一起睡被拒

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人妻爆頭陳屍沙發...家屬揭「關鍵證據」翻案　外遇夫坦承：想一起睡被拒。（圖／翻攝自Facebook）

▲女子離奇在家中身亡。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

泰國曼谷近來發生警察殺妻案，一名美女人妻被人發現陳屍在家中沙發，頭部遭一把.45口徑手槍射穿，報案的先生宣稱對方自殺，卻遭到家屬反駁死者不可能自殺且生前常遭到家暴，還提出關鍵證據翻案。警方目前改以謀殺案件進行調查。

事件20日早上10時發生在曼谷市邦卡皮區(Bang Kapi)，30歲女子皮姆查達波恩(Pimchadaporn Pooyamsai)因為頭部中彈，穿著睡衣陳屍在自家沙發上，報案者為她的丈夫布頌(Songklod Boonsong)，職業是一名警察上校。布頌表示，凌晨3時他下班回家，睡夢中突然聽到一聲槍響，驚醒發現妻子竟然開槍自盡，也不清楚對方為何突然輕生。

布頌的說法遭到死者母親反駁，女兒頭部左側可看到彈孔，可是對方是右撇子，所以不可能自己用左手開槍，且對方生前常在臉書上發布貼文，還常提到要帶小孩去旅行，「我完全不相信我女兒會自殺，她一點自殺的跡象都沒有」，而布頌脾氣暴躁，平時常會毆打女兒，死者妹妹也反控，「所有家人都知道布頌時常毆打我姐」。

在警方進一步偵訊下，布頌22日坦承，當天他和妻子為了小三懷孕的事情吵架，他想和妻子一起上床睡覺被拒絕，一氣之下就拿起了槍沒想到真的射中對方，事發後他也很後悔還一度想跟著輕生。全案目前改以謀殺案方向調查，死者家屬欣慰表示，只希望司法能夠還給他們公道。

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