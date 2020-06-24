俄修憲公投逼近！普丁專訪攤牌「打算繼續競選」　通過直接執政到2036年

▲公投若是通過，普丁可能將穩坐大位至2036年。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯修憲公投遭到新冠疫情延後，然而其公投內容仍受到各國高度關注，除了俄羅斯國內的國加杜馬權力、最高法院院長的提升，更包括禁止割讓國家領土。另外最受到關注的，莫過於「現任總統可以繼續參選下屆總統大選」，意味著倘若通過，普丁可能將能繼續執政至2036年。

綜合俄媒報導，原先將於4月份舉行的俄羅斯修憲公投，受到新冠疫情的影響延期6月25日至7月1日。外界對於修憲的內容其中，「俄羅斯現任總統得以參加下屆總統大選」一條，認為普丁藉著修憲準備繼續掌管克里姆林宮，不少示威者因此上街遊行，也遭到警方警告停止。

反對修憲的民眾表示，這次的修憲明顯就是要讓普丁執政到2036年，不僅僅只是「修憲」而是整體的改變；然而克里姆林宮的說法則會，希望藉由透過修憲，來強化國會的角色，改善社會政策與公共行政事務。目前普丁已經掌權俄羅斯20年，過去發下豪語「給我20年還你一個強大的俄羅斯」，如今似乎野心也增大。

此外，針對不少反對人士對於「修憲公投」散播不實消息，或煽動民眾不要前往投票等訊息，俄羅斯國家杜馬也表示，將會逐一查清，並且了解。在野黨俄羅斯自由民主黨主席日里諾夫斯基（Vladimir Zhirinovsky）則表示，「這項公投根本就是蠻橫無理的活動」。

普丁日前接受訪問時，也不避諱地提到，倘若修憲通過，不排除將會再度出來競選，更呼籲民眾要支持修憲，因為俄羅斯現在的憲法是在特殊時期通過的，然而現在的俄羅斯局勢相當穩定。

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