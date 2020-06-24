　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美媒曝衛星照：中國打造「新一代核潛艦」！美軍雙航母在菲律賓海演習

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲衛星圖像顯示中國渤海造船廠正在打造新一代核潛艦。（圖／翻攝富比士forbes.com）

▲《富比士》根據最新衛星圖像指出，中國渤海造船廠在打造新一代核潛艦。（圖／翻攝富比士forbes.com

記者吳美依／綜合外電報導

《富比士》於19日根據衛星圖像報導，渤海造船廠的最新畫面顯示，中國正在打造新一代的核潛艦。美國太平洋艦隊（U.S. Pacific Fleet）也在推特上公開照片，顯示航空母艦尼米茲號號（USS Nimitz）與羅斯福號（USS Theodore Roosevelt ）於23日在菲律賓海進行「雙航母演習」。外界認為，此舉是對於中國在南海的掌控表達關注。

《富比士》報導，中國葫蘆島渤海造船廠的最新衛星圖像指出，一艘新的下水駁船最近完工，在情報角度看來是一個重要指標，顯示中國正在建造新一代的核潛艦。

文中寫道，外界先前認為，渤海造船廠將打造095型或096型核潛艦，但基礎設備直到現在才大致就緒。美國海軍情報局在一份非機密文件中分析，中國的潛水艦艇至2023年時將從66艘增至76艘，其中包括6艘新造核潛艦，也就是渤海造船廠正在打造的船艦，「此潛水艦艇生產基地的擴張，可能在未來允許更高的產量」。

▲美軍在菲律賓海進行雙航母演習。（圖／翻攝Twitter@USPacificFleet）

▲美國太平洋艦隊在菲律賓海進行雙航母演習。（圖／翻攝Twitter@USPacificFleet）

綜合外媒報導，美國海軍在菲律賓海展開雙航母演習，這兩支航母戰鬥群未來也將支援防空演習、海域監控、補給、防禦性空戰訓練與聯合演習等等。美國太平洋艦隊透露，第三艘航母雷根號（USS Ronald Reagan）也同時在菲律賓海域單獨布署，「展現美國近距離操作多個航母戰鬥群的獨特能力」。

外界指出，北京先前計畫在南海設立防空識別區 （ADIZ），促使美國在西太平洋展現海軍實力，透露出對於中國在南海空域的掌控表達關注。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

 
ET快訊
「下載才是惡夢」FaceApp玩變臉...個資被竊　玩家嚇刪
快訊／北市永福橋下驚見「1男浮在水面」！民眾嚇傻急報警
國光女神CEO男友玩雙飛！閨蜜當小三求歡「鹹濕對話曝光」她崩
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

緊盯北韓「傳單復仇計畫」！南韓軍方戒備中　未排除軍事行動

川普以為「金正恩真的愛他」！　波頓曝真相：金正恩會笑翻

巴基斯坦「越境開火」打死印度兵…本月第4起　印軍：已採適當報復

西雅圖海邊驚見「2袋人類腐爛屍塊」飄噁臭！　警方急調查

火速否認英媒爆料　波頓：11月總統大選「不會投票給川普或拜登」

川普見「造勢大會超冷清」發飆震怒！　抖音用戶、K-Pop粉絲自爆惡搞

印尼「梅拉比火山」兩度爆發…狂噴7分鐘！　巨大灰雲直衝6公里高

500法鬥幼犬擠爆飛機貨艙…落地時「38隻慘死」！她目睹崩潰：根本惡夢

拜登正式組成「白宮過渡團隊」　一上任就要著手解決「美國迫切挑戰」

《紐約時報》分析美國「對中政策最大障礙」：總統川普

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

王大陸「可愛舞蹈」助陣四葉草隊　黃子韜虧是「打醬油」：你有跳嗎XD

《DD52》她跳舞全部導師都讚爆！　潘瑋柏起雞皮疙瘩、陳立農「舞蹈擔當來了」

超狂老爸把「女兒最愛」刺小腿　 馬麻無限白眼！網：正宮輸情人

四川阿壩水資局發洪水橙色預警　三峽大壩若潰堤「摧毀力勝核彈」

馬麻回來惹～柴「開飛機＋笑眼」　療癒表情融化網：眼裡滿滿愛 ❤

「李顯龍胞弟」李顯揚確定加入反對黨！　新加坡國會大選升溫

頭上插菜刀！背心男滿身血嚇壞路人　他超淡定臉上還笑呵呵

大象吃「鳳梨炸彈」慘死3嫌抓到了！　網瘋傳哀悼畫作：身而為人我很抱歉

WHO：因人類的懈怠「疫情死灰復燃」　衝擊印度、巴基斯坦…慘淪疫情煉獄

新影片曝！中印士兵「冰天雪地」打群架　解放軍遭包圍痛毆

反種族歧視狂燒！雀巢2款熱賣糖果將改名　官網：堅守根深蒂固價值

19歲少年慘墜8公尺山崖　「白色安全帽染滿血」奇蹟救他一命

美媒曝衛星照：中國打造「新一代核潛艦」！美軍雙航母在菲律賓海演習

俄修憲公投逼近！普丁專訪攤牌「打算繼續競選」　通過直接執政到2036年

放任愛犬亂咬人！情侶惱羞「揮鐵鎚」叫囂　三人扭打跌坐地

落實公務人力培訓機制　黃偉哲：提供市民更優質的服務

台東車站將設普悠瑪事故紀念公園　台鐵趕工拚二周年以前啟用

今夏澎湖必去「6大私房景點」！潛海底找薰衣草森林、遺落仙境看藍洞

台人「看片片首選」不是pornhub！他一看排名驚呆　網推爆介面：友善手機族

iOS在充電提示上更智慧！　AirPods新增「最佳化電池充電」功能

偷解開4樓吊繩！阿婆嗆「搬家就是要一直爬樓梯」　工人傻眼：砸下來算誰的

「李顯龍胞弟」李顯揚確定加入反對黨！　新加坡國會大選升溫

tvOS 14終於支援YouTube的4K內容！　還可以知道「誰來我家」

瑞幸咖啡未提交2019年財報　再被那斯達克要求退市

經典開機音回歸！macOS Big Sur添開機提示音、電池剩餘時間預估

追不到女神就毀掉…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」還全程錄影

國際熱門新聞

俄18歲網美「重機飆時速90km」甩噴街頭

北韓官媒：金正恩暫停對南韓採軍事行動計畫

即／墨西哥發生規模7.7強烈地震

墨西哥7.4強震至少5死！「地表開口」影片曝

東京知事候選人：台灣回歸日本

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

即／球王喬科維奇「證實確診」

他以為婚姻超甜蜜　妻竟激戰女兒前男友補空虛

全球100萬染疫只花9天！譚德塞：疫情再加速

日漫畫作者稱「喜歡台灣這個國家」　引陸網友不滿

白宮外出現「黑宮」！　川普回應了

捷克參院議長：台灣是事實獨立的自由國家

大邱市向新天地教會求償1000億韓元

美國務卿：中國特使抗議對台軍售F-16

更多熱門

相關新聞

鍾南山：疫情今冬明春仍不會消失

鍾南山：疫情今冬明春仍不會消失

大陸抗疫專家鍾南山23日在接受《廣東廣播電視台》專訪時，對疫情發展最新看法。他坦言，在「今冬明春」交際時，預計新冠肺炎疫情仍不會消失，另為控制疫情，短期的措施是需要的，如中小學停課、大學暫時不復課、航班減少等。

歐盟設解封標準擬「禁美國人入境」

歐盟設解封標準擬「禁美國人入境」

中印邊境緊張！印度暫停與中企合作

中印邊境緊張！印度暫停與中企合作

川普威脅和中「切八段」事實：出口額暴增532億

川普威脅和中「切八段」事實：出口額暴增532億

波頓新書揭川金會內幕！曝川普超膚淺

波頓新書揭川金會內幕！曝川普超膚淺

關鍵字：

中國美國南海海軍航空母艦核潛艦

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

俄18歲網美「重機飆時速90km」甩噴街頭

北韓官媒：金正恩暫停對南韓採軍事行動計畫

機車爆乳妹網狂重播　神到本尊了！

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

只有三天！麥當勞「熱門餐點」買1送1　薯餅免費吃

愛紗離婚15個月爆新歡「180高挑熟男」

滯土耳其台胞返台　旅費暴增10倍

李榮浩網購衣服送楊丞琳！

木村拓哉私密片罕見曝光…「嘟嘴索吻」下秒笑炸啦！

捨不得開冷氣！老太太暈倒肛溫狂飆45度

6週速鏟6kg肉肉！女醫激推「豆腐減肥法」腰瘦9cm…吃法曝光了

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

肚子痛爆！醫一撐…她下體流「黃金起司瀑布」臭炸：已經爛掉了

趙孟姿挺8月大肚帶「驚喜禮物」台中探班！

更多

最夯影音

更多
Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！
當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面