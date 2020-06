反種族歧視狂燒！雀巢2款熱賣糖果將改名　官網：堅守根深蒂固價值

▲雀巢公司(Nestle)。(圖/翻攝自雀巢官網)

記者康心禹/綜合報導

美國非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭警方「膝蓋壓脖」致死,掀起各地反種族歧視的示威遊行,許多廣為人知的品牌因涉及歧視也遭受到波及。知名的瑞士跨國食品和飲料公司《雀巢》(Nestle)於23日表示,旗下2款受歡迎的澳洲糖果Redskins和Chicos將改名。

綜合CNN、《衛報》報導,Redskin是一個普遍被認為對美洲原住民有冒犯意味的字眼;而Chico在西班牙語中是「男孩」的意思,對拉丁美洲裔的後代也具有針對性。

Senator Matt Canavan has criticised Nestlé's decision to re-name Red Skins and Chicos lollies. #9Newshttps://t.co/3PWhTYVTfH