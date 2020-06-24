放任愛犬亂咬人！情侶惱羞「揮鐵鎚」叫囂　三人扭打跌坐地

記者吳孟臻／綜合報導

英國2名女子去年帶愛犬上街散步，沒牽繩的狗突然衝向路人保羅（Paul Sutton），狠狠咬了對方一口。保羅被攻擊後抓住狗的項圈，以防二度被咬，沒想到狗主人見狀後，竟拿出鐵槌攻擊他，並嗆聲「放開我的狗」，三人最後在地上扭打成一團。

事情發生在威爾斯紐波特市（Newport），當時保羅也正在遛狗，沒想到卻被30歲的仙黛爾（Chantelle Bennett）和28歲瑞貝卡（Rebecca Tantrum）的寵物狗攻擊。他抓住狗項圈只是想控制住牠，此舉卻激怒仙黛爾及瑞貝卡。

仙黛爾先對保羅大吼，手持玻璃酒瓶企圖攻擊，兩人發生肢體推擠，仙黛爾被推倒在地，酒瓶碎成一片；這段時間，瑞貝卡離開現場，不久後拿著鐵鎚返回，並眼帶怒氣走向保羅，更嗆聲「我要殺了你！」，同時間仙黛爾在一旁叫囂助陣，「砸他砸他！」

監視器畫面顯示，瑞貝卡拿著鐵鎚不斷揮舞，仙黛爾則是赤手空拳毆打、出腳踢踹。扭打成一團的三人，即使跌坐在大街上，誰也不肯鬆手。警方獲報趕到現場，仙黛爾在警局承認身體傷害罪，瑞貝卡承認持有攻擊性武器和大麻。

雖然警方掌握監視器畫面，但沒有更進一步的調查，並釋放兩位被告，延遲將此案移交法庭。法官表示，這種暴力行為應該要馬上審理，但事情已經發生將近一年，因為訴訟程序不合理的延誤，現在將他們拘留是不正當的，只能判仙黛爾緩刑10個月、瑞貝卡緩刑12個月。

▼監視器畫面顯示當時狀況混亂，三人扭打在地。



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