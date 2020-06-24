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歐洲疫情再起！巴黎市長「無症狀」確診新冠肺炎　英德工廠爆群聚感染

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▲▼巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）。（圖／路透）

▲巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

全球新冠肺炎確診數突破910萬例，儘管歐盟成員國正討論是否維持對特定國家的邊境封鎖，但其實歐洲各國仍爆發零星的群聚感染。除了德國肉廠有千名員工確診外，法國巴黎市長伊達爾戈23日表示，自己確認感染新冠肺炎，雖然沒有出現任何症狀，但體內已有抗體。

巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）23日接受電視訪問時表示，自己在沒有任何症狀的情況下感染新冠肺炎，目前體內已經有抗體；不過她並未透露是何時進行檢測的。伊達爾戈坦承，法國的防疫措施出現「鬆動」，部分國家的疫情甚至已經捲土重來，但只要戴好口罩就不必擔心，也不該禁止即將舉辦的大型音樂節。

▲▼德國爆出群聚的托尼斯（Tönnies）肉品加工廠。（圖／路透）

▲德國爆出群聚感染的托尼斯（Tönnies）肉品加工廠。（圖／路透）

根據CNN報導，由於疫情在世界各國爆發程度不一，歐盟正和各成員國討論，究竟哪些國家來的旅客能被視為安全的，哪些國家則因為仍無法控制並降低疫情威脅，而必須暫時列位拒絕入境戶，討論結果將從7月1日生效。

不過，目前歐洲近日也爆發多起群聚感染。如德國古特斯洛（Gutersloh）的托尼斯（Tönnies）肉品加工廠有超過1500名工人確診，導致有36萬人居住的古特斯洛重新封鎖至30日。英國威爾斯安格爾西（Anglesey）雞肉加工廠也有多達158人確診。

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