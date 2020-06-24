澳洲智庫：僅23％民眾相信中國　超過9成望尋找新合作夥伴

▲澳洲人對中國的信任度大跌。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

雪梨智庫最新民意調查顯示，澳洲輿論出現「前所未有」的轉變，越來越多人對世界的不安全感倍增，尤其對中國的信任度跌到歷史新低，僅有23％的澳洲人相信「北京會在世界上負責任地行動」，更有94％的人認為澳洲政府應該找尋新的合作夥伴。

雪梨智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）最新的民意調查顯示，只有23％的澳洲人相信「北京會在世界上負責任地行動」，而在去年這項比例高達52％。儘管半數以上的澳洲人認同中國是「貿易夥伴」而非安全威脅，但有高達94％的人認為，澳洲政府應該積極尋找新的合作夥伴，減少對中國的經濟依賴。

新冠肺炎疫情與南太平洋的局勢，讓中國與澳洲的衝突不斷升溫，近幾個月來澳洲不斷呼籲各國，必須對新冠病毒的源頭進行調查；中國也將制裁手段伸向澳洲的出口產品，暫停進口澳洲牛肉、徵收高額小麥關稅，並建議中國公民停止前往澳洲留學與旅遊。

羅伊國際政策研究院執行董事弗里洛夫（Michael Fullilove）指出，澳洲人民對最大貿易夥伴中國的信任度急遽下降，且對中國領導人習近平的信心更是跌落谷底。其中有82％的受訪者則支持制裁涉及侵犯人權的中國官員。

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