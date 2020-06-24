推特又槓川普！總統嗆要對示威者動武　被指「傷害威脅」屏蔽貼文

▲美國總統川普的推文又遭到推特加註警語。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普在推特上表示，如果華盛頓特區的示威者試圖設立「自治區」，將會「受到嚴重武力打擊」，此話被推特認定是「傷害威脅」，違反公司政策，因此遭到屏蔽，並加註說明警語。這是推特近兩個月以來第四次針對川普帳戶採取類似行動。

We’ve placed a public interest notice on this Tweet for violating our policy against abusive behavior, specifically, the presence of a threat of harm against an identifiable group.https://t.co/AcmW6O6d4t — Twitter Safety (@TwitterSafety) June 23, 2020

川普推文表示，「只要我還是你們的總統，華盛頓特區就永遠不會有一個『自治區』。如果他們嘗試，他們將會受到嚴重武力打擊」。此貼文遭到推特屏蔽，並且加註警語，網友必須閱讀說明文字以後，按下旁邊的「檢視」選項，才能看到內容，也無法轉推。

推特說明，川普的貼文違反了公司反對虐待行為的政策，「尤其是針對一個特定團體的傷害威脅」，但又因考慮到此文與持續進行中的公共對話具有關聯性，因此決定將貼文保留在網路上，並未予以刪除。

綜合CNN、《紐約時報》報導，推特自從5月起積極針對總統的帳戶採取行動，首先將川普談論郵寄投票（mail-in ballots）的數則推文標註「事實查核」，之後又認定川普推文「美化暴力」直接屏蔽。

儘管川普5月28日在白宮橢圓辦公室簽發行政命令，下令管控臉書、推特和Google，「捍衛言論自由」，但推特仍持續採取行動，上周將總統分享的一段經剪接「種族主義嬰兒」影片加註「受操縱的媒體」警語。

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