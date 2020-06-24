川普選情不樂觀！民調狂輸拜登12％　分析師曝：關鍵在選舉人票

▲美國前副總統拜登及現任總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國將在11月舉行總統大選，原本現任總統川普聲勢極高，連任機會相當大；不過近來的新冠肺炎疫情、反種族與警察暴力的示威遊行，都讓川普的支持度不斷下跌。根據最新民調，民主黨籍候選人的支持度已超過川普，選舉專家也說，川普連任的機會越來越渺茫。

根據哈佛大學最新民調顯示，川普（Donald Trump）的支持已降到44％，而拜登（Joe Biden）的支持度則升至56％，雙方差距逐漸拉大。而CNN分析指出，從2016年大選的經驗了解到，關鍵的「270張選舉人票」才是整場選舉的重點，從這點來看，川普的選情依舊不樂觀。

政治分析師沃爾特（Amy Walter）和選舉數據分析師席佛（Nate Silver）表示，川普的「選舉地圖」非常悲慘，「距離大選還有不到5個月，總統川普在連任尚處於嚴重劣勢，因為其中248張選舉人票傾向於拜登，204張選舉人票傾向川普。」

沃爾特表示，要贏得選舉人票，拜登只要贏得26％的州或地區，川普則需要75％以上，「換句話說，川普幾乎沒有犯錯的空間，而拜登有更寬廣的獲勝之路。」

但兩人也未篤定拜登一定會勝選，僅只能說對拜登非常有利，尤其密西根州與賓州等傳統民主黨陣營在2016年倒戈後，看來今年會重回民主黨；而亞利桑那州、北卡羅萊納州與德州都有可能轉而支持拜登。

另外根據統計，川普和共和黨全國委員會（RNC）5月募款所得為7400萬美元（約新台幣22.12億元）；拜登和民主黨全國委員會（DNC）5月則募得8080萬美元（約新台幣24.15億元），是他們開始募款以來，單月募得最多捐款的一次。

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