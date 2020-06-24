新影片曝！中印士兵「冰天雪地」打群架　解放軍遭包圍痛毆

記者張方瑀／綜合報導

中印邊境日前發生嚴重衝突，且多次談判未果後，雙方情緒依舊緊繃，戰事似乎也一觸即發。而社群網站上近日流出一段新的手機影片，只見中印兩邊的士兵在冰天雪地中爆發肢體衝突，兩邊扭打成一團，但這段影片並未標註時間，推測應該不是最近發生的。

綜合外媒報導，這段在網路上曝光的手機影片長達5分多鐘，可以看到穿著綠色衣服的印度士兵，以及穿著咖啡色衣服的解放軍，雙方在冰天雪地中發生爭執。不過影片中並未註明日期，僅知道應該是在錫金邦（Sikkim）納庫拉地區（Naku La）所拍攝的影片，當時解放軍仍戴著白色的口罩。

影片中可以看到，兩群人先是發生爭執，結果扭打成一團，結果人數較少的解放軍遭到數名印度士兵包圍痛毆。《印度斯坦時報》（Hindustan Times）指出，雙方皆有人不停喊著「停止」、「不要打了！」持續幾分鐘後，雙方也逐漸冷靜下來。

Indian Army jawan asks Chinese soldiers.."GolGappe Khayega.."



Face masks are visible so this video is of recent clashes



Location may be Naku La in Sikkim



pic.twitter.com/PiBpFlC76I — पंडित आशीष तिवारी BRT (@Ashishtiwari224) June 23, 2020

為了解決邊境衝突問題，印度第14軍司令辛格（Harinder Singh）中將與中國南疆軍區司令少將柳林23日進行了長達11小時的馬拉松談判，但未獲得共識；印媒也驚爆，總理莫迪（Narendra Modi）已經授權邊境部隊，若再遇類似暴力情況，允許印軍使用同等武力，甚至是槍械。

莫迪這番話讓雙邊的激烈情緒再度升級，因為1996年中印雙方簽署《關於在中印邊境實際控制線地區軍事領域建立信任措施的協定》，規定在具爭議的邊境領土上，雙方不得使用槍枝火砲及爆裂物等武器，以免勢態迅速升級。

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