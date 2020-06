新影片曝！中印士兵「冰天雪地」打群架　解放軍遭包圍痛毆

記者張方瑀/綜合報導

中印邊境日前發生嚴重衝突,且多次談判未果後,雙方情緒依舊緊繃,戰事似乎也一觸即發。而社群網站上近日流出一段新的手機影片,只見中印兩邊的士兵在冰天雪地中爆發肢體衝突,兩邊扭打成一團,但這段影片並未標註時間,推測應該不是最近發生的。

綜合外媒報導,這段在網路上曝光的手機影片長達5分多鐘,可以看到穿著綠色衣服的印度士兵,以及穿著咖啡色衣服的解放軍,雙方在冰天雪地中發生爭執。不過影片中並未註明日期,僅知道應該是在錫金邦(Sikkim)納庫拉地區(Naku La)所拍攝的影片,當時解放軍仍戴著白色的口罩。

影片中可以看到,兩群人先是發生爭執,結果扭打成一團,結果人數較少的解放軍遭到數名印度士兵包圍痛毆。《印度斯坦時報》(Hindustan Times)指出,雙方皆有人不停喊著「停止」、「不要打了!」持續幾分鐘後,雙方也逐漸冷靜下來。

Indian Army jawan asks Chinese soldiers.."GolGappe Khayega.."



Face masks are visible so this video is of recent clashes



Location may be Naku La in Sikkim



pic.twitter.com/PiBpFlC76I