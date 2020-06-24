猛咳不摀嘴惹禍！法官下令巴西狂人總統「戴口罩」　拒絕就罰萬元

▲巴西總統波索納洛似乎不畏懼疫情。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）無視疫情危險性，在外經常不戴口罩與支持者聚集在一起。這回他踢到鐵板，聯邦法官22日下令，總統在首都巴西利亞（Brasilia）以及周邊的聯邦地區的公眾場合出現時，必須戴上口罩。

《英國廣播公司》（BBC）報導，聯邦法官博雷利（Renato Borelli）命令，波索納洛在首都與周邊區域時，若出現在公開場合，必須配戴口罩。這位右翼的總統經常因為輕視疫情受到批評；他還曾形容新冠肺炎（COVID-19）就像一場「小感冒」。

巴西為全球疫情第二嚴重的國家，根據約翰霍普金斯大學數據，截至24日通報114萬5906例確診、5萬2645人病逝，慘況僅次於美國。然而，波索納洛在外與支持者打招呼時，經常不戴口罩，在一場集會上，他還曾被拍到不摀嘴大咳，又有一次直接打噴嚏在雙手上，隨後與一名年長女子握手。

事實上，聯邦特區州長羅查（Ibaneis Rocha）早就要求民眾出入所有公共場合時要戴上口罩；這項命令於4月30日生效，直到5月11日更進一步指出，違者將面臨每日387美元罰金（約台幣1.1萬元）。

如今聯邦法官的命令，代表總統也沒有「免戴口罩」的特權。不過，把經濟發展放在第一的波索納洛，是否會因此更重視疫情仍是未知數。他多次強調，為了抗疫而實施的措施可能比病毒更有害。

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