台股早盤上漲65點　蘋概三王漲逾1%

▲台股早盤上漲。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者王曉敏／台北報導

美國總統川普澄清與中國的第一階段貿易協議未變，美股周二（23日）收漲。台股今（24）日以11647點開出，隨後指數來到11678點，上漲65點。

鴻海（2317）昨日召開股東常會，通過4.2元現金股利，昨日股價收漲逾1%。今日鴻海以81.1元開出，上漲1.12%。

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蘋果全球開發者大會 (WWDC) 昨日凌晨展開，宣布未來Mac電腦將採用自行研發的ARM架構處理器，市場傳出將由台積電（2330）獨家代工。台積電今日以319元開出，上漲1.27%。大立光則開在4050元，上漲1%。

川普昨日出面澄清中美貿易協議尚未結束，緩解市場對協議破局的擔憂。此外，數據顯示，美國製造業和服務業6月萎縮速度放緩，5月新屋銷售也優於預期，白宮也預告7月將通過新一輪刺激法案。美股三大指數連續第二日上升，那指再創收盤新高。

美股周二表現，道瓊指數上漲131.14點或0.50%，報26156.10 點；標普500指數上漲13.43點或0.43%，報3,131.29點；那斯達克指數上漲74.89點或0.74%，報10131.37 點；費城半導體指數上漲4.37點或0.22%，報1987.73 點。

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