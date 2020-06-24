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華爾街日報：中國獻金接近川普　黨政關係人士捐數十萬美元挺連任

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▲川普6月20日到奧克拉荷馬州土爾沙市舉辦造勢活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普至奧克拉荷馬州土爾沙市舉辦造勢活動。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者尹俊傑紐約23日專電

華爾街日報報導，美國總統川普近3年半前上任後，中國黨政關係良好的人士捐贈數十萬美元支持川普競選連任，企圖接近並可能影響當時剛入主白宮不久的川普。

報導指出，川普2017年1月上任初期，這些作為有助與中國國安單位關係密切的人士見到川普與所屬的共和黨高層，暴露出中國試圖打通美國政壇關節、蒐集美方高層情報、甚至可能影響華府決策的手段。

隨著美中關係因貿易糾紛與2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情迅速惡化，爭取連任的川普近期不斷批評中國，中方人士企圖接近川普政府的工作似乎已停擺。

中國政府一向否認干預他國事務。但美方官員表示，中國感覺遭遇挑戰時會更努力嘗試影響美國政壇，近期透過社群媒體與其他管道強力散播假訊息，欲達成影響美國政壇的目的。

華爾街日報調查發現，中方政治獻金大多在川普總統任期前半流向名為「川普勝利」（Trump Victory）的募款委員會，只占川普上任以來募得逾1.9億美元的一小部分。但在川普政府中國政策逐漸成形的2017年，中方政治獻金為數可觀。

捐款的中方人士說，他們不代表中國政府行事，而是為經商等個人理由試圖接近川普。其中一人是在加州創立華人川普助選團的王湉。2016年11月美國總統大選結束後，中國駐洛杉磯總領事館人員請求持有美國綠卡的王湉出馬，替中國向川普政府遊說。

▲川普,習近平,中美關係,美中關係。（圖／路透社）

▲美中關係時好時壞。（圖／路透）

王湉隨後出任一家新設立的政府公關公司執行長，向「川普勝利」募款委員會捐贈15萬美元（約新台幣441萬元），並成為共和黨活動常客。美國華文媒體曾報導，王湉自稱運用打入川普陣營的機會，推銷美軍在引發主權爭議的南海部署是浪費錢的觀點。

2017年5月，王湉獲邀出席共和黨全國委員會（RNC）在聖地牙哥舉辦的高層會議，多名與中國政府關係密切的人士一同參加，包括中國科學技術發展戰略研究院研究員趙剛、中國戰略文化促進會常務理事湯本。

趙剛研究聚焦國家安全、科技外交等事務，與中共高層保持往來。湯本出身中國，擁有美國公民身分；而中國戰略文化促進會常務副會長則是鷹派立場鮮明的共軍退將羅援。

報導寫道，趙剛與另一名中國商人現身共和黨高層活動並不尋常，因為聯邦選舉規定不允許外籍人士在美國政黨委員會決策過程發揮任何作用。

共和黨全國委員會堅稱，當年出席會議的中方人士與共和黨高層沒有「有意義的互動」。儘管如此，共和黨全國委員會仍說，已禁止他們參加日後其他活動，緊縮高層會議邀訪規定，並與王湉斷絕往來。

聖地牙哥會議結束後，趙剛、湯本等人在中國向羅援等中方政治人物簡報與共和黨高層接觸的情況。

2017年6月，「川普勝利」募款委員會收到湯本夫婦捐贈的30萬美元（約新台幣882萬元）。這次捐款讓湯本得以出席在華府川普國際飯店（Trump International Hotel）舉辦的一場募款活動，帶領中方嘉賓會見川普。

湯本在中國社群媒體張貼他造訪白宮的照片，並寫道「中國人如果希望超越美國，就必須研究美國」。

聯邦法律禁止非美國公民或永久居民捐贈政治獻金。這篇從競選財務紀錄、中國政府網站、美國企業申報文件與訪談相關人士拼湊細節的報導表示，沒有跡象顯示川普知道中方人士捐款支持他競選連任。（編輯：韋樞）

 
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