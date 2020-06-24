統一啟動百年大戰略　羅智先揭示一核心四主軸打造「亞洲生活品牌服務走廊」

▲統一企業董事長羅智先今（24）日在股東會上揭示，統一將以「一個核心加四個主軸」，建構亞洲生活品牌服務走廊。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台南報導

食品龍頭統一企業啟動百年基業佈局。董事長羅智先今（24）日在股東會上揭示，統一將以「一個核心加四個主軸」，建構亞洲生活品牌服務走廊，持續創造組織最大經營價值，作為集團下一個50年走向國際化的經營大戰略。

統一企業成立於1967年，2018年起邁入「第二個50年」。羅智先在致股東報告書中指出，統一未來不僅在產品、服務持續多元化，也將更積極擴展以亞洲為主的海外市場，啟動第二個50年的成長動能。以2018年併購的南韓食品公司熊津為例，已成為統一拓展亞洲市場的要角。

請繼續往下閱讀...

羅智先表示，統一企業市值持續保持在新臺幣4,000億元俱樂部，在臺灣名列市值第13大公司，統一順應社會趨勢、消費期待、食安法規，在明道的基礎上自我革命，積極串連集團成員互動，主動發掘與創造集團內可運用的資源，提供更多元的產品及服務，以發揮集團綜效，共創最大價值。

在經營戰略上，羅智先指出，統一將以「生活品牌」為戰略核心，透過「製造+研發」、「貿易+流通」、「體驗＋零售」、「聯盟＋併購」四個主軸，建構亞洲生活品牌服務走廊，持續以「創造組織最大經營價值」為長期的經營目標。

展望後市，羅智先表示，統一企業是因為社會而存在，未來將持續思考如何從過去的製造專業、用心服務，內化到更深層次的風格修養及生活體驗。以「我是統一，也是生活」為核心理念、「貢獻社會便利性」為行為準則，逐步達成生活產業目標。

►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你搶救妙招